Ursii au iesit iar pe traseele montane. Jandarmii au intervenit de 20 de ori in doua saptamani

"In ultimele doua saptamani, jandarmii montani au intervenit in 20 de cazuri pentru indepartarea ursilor de pe traseele turistice si din curtile cetatenilor", a anuntat Jandarmeria Romana.Avand in vedere posibilitatea efectuarii unor drumetii in zonele montane, odata cu intrarea in starea de alerta, jandarmii au transmis cateva recomandari pentru turisti:- Nu va apropiati de ursi pentru a face fotografii;- Nu ii hraniti;- Nu aruncati cu pietre sau alte obiecte asupra lor;- Faceti zgomot. Galagia sperie ursul si astfel poate fi tinut la distanta;- Pastrati-va calmul si indepartati-va de zona respectiva;- Solicitati sprijinul structurilor specializate, apeland numarul unic pentru apeluri de urgenta 112.Sambata seara, de exemplu, s-a semnalat prezenta unui urs, in comuna Voslabeni, judetul Harghita."S-a transmis mesaj RO-ALERT si s-a deplasat in zona echipajul SMURD Gheorgheni", a transmis ISU Harghita.SI vineri seara, la Gheorgheni, tot in Harghita, s-a semnatal prezenta unei ursoaice cu doi pui, fiind trimisi in zona jandarmii.