Vantul face ravagii la munte. Mii de turisti blocati in statiuni, dupa ce telegondolele si telecabinele au fost oprite

Telescaunul Soarelui, Teleschiul Valea Soarelui si Gondola Carp golesc liniile si opresc functionarea, ca urmare a vremii nefavorabile care se inregistreaza duminica."Vant puternic si depunere de chiciura pe cablurile instalatiilor de altitudine. Telescaunul Soarelui, Teleschi Valea Soarelui si Gondola Carp golesc liniile si opresc functionarea. Atentie, vreme nefavorabila sus, cu ceata si prognoze de vant, nu recomandam ziua incepatorilor si nici celor nefamiliarizati cu partiile din Sinaia. In ultimele 48 de ore, s-au inregistrat ploi , urmate de inghet, vant si iar ninsori . Prognozele indica rafale puternice pana pe 31 decembrie. Partiile deschise sunt cele din golul alpin, cu 10 cm strat proaspat de zapada cazut peste zapada plouata anterior", se arata intr-un anunt pe pagina de Facebook Gondola Sinaia.Si in statiunile montane din judetul Hunedoara este o situatie asemanatoare. Potrivit HD365 TV, telegondola din Straja si cea din Pasul Valcan au fost oprite din cauza viscolului puternic.Accesul in statiunea Straja este ingreunat, dupa ce telegondola a fost oprita, iar turistii care vor sa urce la munte au incercat sa urce cu masinile. Traficul rutier a fost afectat pana in DN 66A, pe bulevardul principal din municipiul Lupeni.CITESTE SI: