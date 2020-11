VIDEO Transalpina padurenilor, un nou drum turistic spectaculos asfaltat in Ardeal

Desi are doar trei kilometri in Tinutul Padurenilor din judetul Hunedoara, se numara printre cele mai spectaculoase drumuri din regiune.Transalpina padurenilor este un fost drum forestier transformat intr-o sosea moderna, care leaga satele Poienita Voinii, Bunila si Cernisoara Florese. Investitia estimata initial la 2,5 milioane de lei a fost derulata prin Programul National de Dezvoltare Locala II si a reprezentat primul drum asfaltat din istoria comunei.Acum reprezinta un traseu turistic pentru cei care vor sa admire privelistile din Tinutul Padurenilor si ale Muntilor Poiana Rusca, asupra carora vegeheaza, din departate, varfurile Masivului Retezat.Bunila se afla la circa 30 de kilometri de Hunedoara are in componenta satele Bunila, Poienita Voinii, Alun si Vadu Dobrii, pe culmile versantilor, si Cernisoara Florese, in valea paraului Valarita.Catunele vechi de sapte secole au fost legate printr-o retea de drumuri anevoioase de pamant, pe care localnicii le strabateau pe jos, pe cai sau cu carute. Starea proasta a cailor de comunicatii si izolarea comunitatlor a contribuit la depopularea si izolarea asezarilor, unde in urma cu jumatate de secol, traiau aproape 1.500 de oameni.Tinutul Padurenilor, o regiune pitoreasca marginita de Muntii Poiana Ruscai si invecinata Hunedoarei, Tarii Hategului si Devei, are in componenta comunele Batrana, Bunila, Cerbal, Ghelari, Lelese, Lunca Cernii de Sus si Toplita, cu peste 40 de sate si catune, infiintate pe creste si pe vaile Cernei si a afuentilor sai. Relieful predominant sunt dealurile cu paduri de foioase si conifere. La nord, tinutul este marginit de valea raului Mures, la sud de Tara Hategului, iar la vest de Muntii Poiana Rusca.Tinutul Padurenilor este un platou inalt, asezat intre Depresiunea Tarii Hategului, la sud, si Valea Muresului, la nord, respectiv la apus fiind inaltimile aproape nelocuite ale Muntilor Poiana Rusca. Industria traditionala este cea a prelucrarii lemnului, la care se adauga, din cele mai vechi timpuri, extragerea metalelor, predominanta fiind extragerea minereului de fier. Zona se remarca prin valoarea etnografica deosebita exprimata in frumusetea portului popular, a tesaturilor dar si in originalitatea arhitecturii taranesti si a traditiilor populare.