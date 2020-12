VIDEO Un grup de turisti a ignorat restrictiile si a intrat cu ATV-urile in Parcul National Piatra Craiului

"Un grup de turisti cu trei ATV-uri au ignorat semnele si panourile instalate la iesirea din satul Pestera catre Saua Joaca, au ocolit bariera instalata de noi si au patruns in zona din Parcul National Piatra Craiului unde aceasta activitate este interzisa. Doi drumeti curajosi au indraznit sa le atraga atentia, i-au si filmat cu telefonul si au incercat sa ii intoarca din drum.Ce nu stiau cei cu ATV-urile este ca noi si colegii de la Jandarmeria Montana ii asteptam deja la iesirile din parc, pentru ca am primit imagini de la camerele de monitorizare instalate pe aceste trasee. Ca urmare, au fost opriti la iesirea de la Curmatura Groapelor, legitimati si sanctionati contraventional de echipajul de la Jandarmeria Montana Zarnesti", se precizeaza in postarea Parcului National Piatra CraiuluiCITESTE SI: Topul celor mai inedite campanii prin care autoritatile spera sa opreasca raspandirea virusului