Vizitatorii orasului suedez Visby, intampinati de cavaleri care le reamintesc de masurile de distantare sociala

Cavalerii apartin societatii Torneamentum si au fost angajati de guvernul regional din Gotland si de companiile locale.Imbracati in camasi de zale, ei vor vizita destinatii si plaje populare de pe insula, pentru a le reaminti oamenilor de recomandarile de sanatate publica care solicita spalarea mainilor si necesitatea izolarii la domiciliu in caz ca apar simptome ale virusului.Gotland este o destinatie de vara populara in randul turistilor suedezi si internationali. Fondata in 1987, societatea Torneamentum organizeaza in mod regulat turnee si alte competitii medievale.Visby, principalul oras de pe Gotland, este inscris in Patrimoniul Mondial UNESCO, si a fost centrul Ligii Hanseatice din Marea Baltica intre secolele al XII-lea si al XIV-lea. Gotland se afla la aproximativ 100 de kilometri de Suedia continentala.Desi numarul de cazuri de pe insula a fost mai mic decat cel de pe continent, afluxul de turisti a provocat ingrijorari cu privire la eventualele presiuni pe sistemul de sanatate.Agentia de Sanatate Publica din Suedia inregistrase pana luni 5.639 de decese asociate noului coronavirus si circa 78.000 de cazuri de infectar