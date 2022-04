Discuta LIVE cu Claudiu Doltu, ministrul Finantelor in guvernul din umbra al PNL

Tv Ziare.com va invita sa intrati in dialog, marti, incepand cu ora 11.30, cu Claudiu Doltu, persoana nominalizata de PNL sa detina portofoliu Economiei si Finantelor in guvernul din umbra al Opozitiei.

Numele sau a mai fost vehiculat ca propunere pentru Finante in 2009, inainte de alegerile prezidentiale, atunci cand se incerca formarea unui cabinet de catre Lucian Croitoru.

Invitatul Ziare.com a fost consilier al presedintelui Emil Constantinescu (1999-2000), consilier al guvernatorului BNR (2001-2003) si secretar de stat in ministerul Finantelor pe timpul guvernarii Tariceanu, care l-a numit apoi, in 2006, in functia de reprezentant al Romaniei la Banca Mondiala.

Claudiu Doltu este profesor universitar si doctor in economie. Preda cursuri de Macroeconomie, Economie Monetara si Economia Integrarii Monetare la Academia de Studii Economice Bucuresti.

Cum ar arata un prim set de masuri economice gandit de un guvern in care ar detine functia de ministru al Economiei si Finantelor?

Ce prioritati ar trebui sa aiba Romania in urmatorii 5 ani si cum ar putea fi ele bugetate multianual?

Se vor putea majora veniturile la bugetul de stat fara a creste taxele si impozitele sau fara a renunta la cota unica? Este nevoie de un TVA diferentiat?

Cum se poate rezolva problema predictibilitatii fiscale? Avem nevoie de un alt acord cu FMI?

Pentru a afla raspunsunsurile la toate aceste intrebari, dar si la altele, punctuale, intrati AICI, incepand cu ora 11.30.

Daca nu puteti participa la discutia LIVE, lasati intrebarile dumneavoastra sub forma de comentarii la acest material, iar invitatul va va raspunde in timpul emisiunii.

