Google sarbatoreste Ziua Romaniei intr-un mod inedit

Doodle-ul special are steagul tarii noastre si, cu ocazia implinirii a 102 ani de la Marea Unire."Google Doodle" este o restilizare temporara a logoului motorului de cautare pentru a marca o anumita zi cu insemnatate.Primul Doodle a aparut in anul 1998. Atunci, fondatorii Larry Page si Sergey Brin au vrut sa marcheze festivalul Burning Man, pe care ei il frecventeaza si in prezent, scrie startupcafe.ro Din 2001, un grup de angajati ai Google, numiti "Doodlers", realizeaza aceste simboluri, pentru a marca evenimente sau personalitati ale umanitatii.CITESTE SI: