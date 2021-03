Vedeta Antena 3 Radu Tudor, in vizorul liberalilor pentru functia de presedinte director general al TVR

Radu Tudor, care are 50 de ani, a mai fost ofertat de liberali si in urma cu zece ani, pentru a candida la functia de primar al Constantei, dar atunci a refuzat.Tot in acea perioada, PSD i-a propus lui Radu Tudor sa preia sefia Colegiului National de Aparare, oferta respinsa de asemenea.Radu Tudor (50 de ani) a mai lucrat la TVR in perioada 2002-2004, cand a fost consilier al fostului director, Valentin Nicolau.Pana acum, USR -PLUS si UDMR nu au ajuns la un acord final privind modul in care se vor face nominalizarile pentru sefia TVR si a Radioului Public.