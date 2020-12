FOTO Targul de Craciun de la Sibiu a fost anulat. Luminile de sarbatori au fost aprinse fara festivitati

Sibiul se afla pe locul trei la nivel national, cu o rata de incidenta de 6.32 la mia de locuitori, potrivit raportarii GCS din 2 decembrie."Stim ca va asteptati ca dintr-o zi intr-alta sa ne vedeti instaland casutele in centrul orasului, insa am luat decizia sa suspendam organizarea Targului de Craciun. Evolutia pandemiei este ingrijoratoare, si orice risc, cat de mic, trebuie eliminat. Ne-am fi dorit sa organizam evenimentul, sa incercam sa salvam ce se poate macar din Craciun in acest an ciudat, iar potrivit reglementarilor in vigoare puteam organiza evenimentul.Ne-am decis, insa, sa eliminam orice fel de risc, oricat de mic ar fi, in speranta ca ne putem aduce contributia la incetinirea cresterii numarului de cazuri de persoane infectate cu coronavirus , ceva ce ar trebui sa facem cu totii, in aceasta perioada. Noi suntem pregatiti sa organizam evenimentul, in cazul in care situatia se va imbunatati vom regandi aceasta decizie, pana atunci, aveti grija de voi", au aratat organizatorii, intr-o postare pe Facebook Targul de Craciun de la Sibiu, organizat din 2007 in Piata Mare din centrul istoric al orasului, era considerat unul dintre cele mai atractive din Romania, aducand un aport important la industria turistica a orasului in perioada de la mijlocul lunii noiembrie pana la inceputul lunii ianuarie. Organizarea manifestarii era cofinantata de catre Primaria Sibiu.Un top realizat in 2019 de revista britanica About Time a plasat Targul de Craciun de la Sibiu in topul evenimentelor europene care trebuie vizitate.