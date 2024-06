TV Ziare.com: STOP violentei asupra femeii!

TV Ziare.com va invita sa intrati in dialog marti, incepand cu ora 12.00, cu Oana Baluta, presedintele centrului FILIA pentru egalitate de sanse, despre femeile care devin victime ale violentei in familie.

Cum ajung sa fie femeile victime ale violentei in familie si de ce nu reusesc uneori sa scape timp de ani de zile de aceastsa situatie? Cum se intampla ca in anul 2010, in Romania au existat peste 11.000 de cazuri de violenta in familie?

De ce unele femei isi protejeaza agresorii si nu apeleaza la autoritati? Ce se intampla in Romania cu femeile care sunt agresate si ce prevede legea in cazul agresorului?

Cum se poate rezolva problema lipsei adaposturilor pentru femeile aflate in aceasta situatie? Ce putem invata din experienta altor state?

Cum recunoastem semnele abuzului si cum trebuie sa actionam, daca cineva din cercul de prieteni sau din familie este afectat?

Pentru a discuta cu invitatul nostru pe aceasta tema si pentru a raspunde si la alte intrebari, intrati AICI, incepand cu ora 12.00.

Codul de etica

Ziare.com isi rezerva dreptul de a lua masuri impotriva tuturor celor care nu respecta obligatiile ce le revin in urma participarii la emisiune.

Realizatorul emisiunii si comentatorii trebuie sa respecte dreptul la opinie a celorlalti participanti la emisiunie si sa nu faca niciun fel de comentariu discriminator pe criterii fizice, religioase, etnice, rasiale, politice sau culturale.

Toate afirmatiile si comentariile trebuie sa tina cont de existenta dreptului la pluralism politic si social, la diversitate culturala, lingvistica si religioasa.

Atat realizatorul emisiunii, cat si comentatorii nu au voie sa faca niciun fel de afirmatii care ar putea leza demnitatea umana, dreptul la propria imagine sau care sa afecteze in vreun fel protectia minorilor.

Participantii la emisiune nu au voie sa promoveze publicatii, site-uri sau alte canale media cu continut xenofob, rasial, pornografic sau care intra sub incidenta legilor cu privire la drepturile de autor.

