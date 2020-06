Viitorii comunicatori si oameni de media se pregatesc la Complexul Educational Laude-Reut (P)

Ziare.

Aceste lucruri le sunt cunoscute liceenilor Laude-Reut care studiaza media-comunicare inca de pe bancile scolii, intr-un program unic in invatamantul preuniversitar, devenit traditie in ultimii 14 ani, in parteneriat cu SNSPA - Facultatea de Comunicare si Relatii Publice si sub indrumarea Conf. univ. Dr. Liana Ionescu, profesor cu experienta vasta in jurnalism si media, care a moderat exemplar ceremonia online de absolvire a cursurilor de media-comunicare, transmisa live prin Facebook , miercuri, 10 iunie 2020.Noua generatie de comunicatori si viitori oameni de media a fost onorata de prezenta doamnei Prof. univ. Dr. Alina Bargaoanu, Decan al Facultatii de Comunicare si Relatii Publice - SNSPA, a domnului Ion M. Ionita, Senior editor Adevarul, Redactor-sef Historia, membru al Laude-Reut Board of Trustees, mentor de media si comunicare Laude-Reut, alaturi de doamna Tova Ben Nun-Cherbis, Presedinte Fondator al Complexului Educational Laude-Reut, initiatoarea acestui proiect, si peste 40 de elevi.Invitatii au adresat felicitari absolventilor, in discursuri emotionante si de luare aminte, exprimand regretul ca ceremonia nu s-a putut desfasura la sediul SNSPA, pe ale carei scari, an de an, avem amintire cate o frumoasa poza de grup, dar si pentru ca pandemia a pus in asteptare internship-urile la care participau elevii, in cadrul Adevarul, Historia, Prima TV si alte institutii de media, care cu generozitate au contribuit permanent la formarea practica directa a debutantilor in breasla.Sunt coplesita de emotie si felicit Complexul Educational Laude-Reut pentru tranzitia facuta spre invatarea in sistem online, sunteti un exemplu pentru toate institutiile de invatamant din Romania, nu doar in aceasta privinta, ci si pentru acest program de media-comunicare, realizat in cadrul unui parteneriat pe care l-am sustinut de la inceput si in care cred, ce reduce prapastia dintre mediul universitar si cel preuniversitar. Generalizarea studiilor de media si comunicare in invatamantul preuniversitar va conduce la pregatirea tinerilor in comunicare, ca stiinta de baza a guvernarii, ce creeaza lideri profesionisti si de incredere.As fi vrut sa va inmanez personal diplomele, fata in fata, si va astept cu mare drag la sediul Adevarul si Historia anul acesta, daca pandemia ne va permite, sa discutam despre presa, provocarile si responsabilitatile ei, in stagiul de practica. Dar viata si lumea merg inainte, si chiar daca acum este vorba de supravietuire, comunicarea profesionista conteaza mereu, fapt pe care am sesizat ca il intelegeti, asa cum aveti o imagine clara a ceea ce se intampla acum, citind eseurile voastre despre rolul jurnalistului in criza: in infodemie, responsabilitatea fiecarui cuvant lansat la public este majora - informatia trebuie sa fie corecta, comunicata onest, profesia de jurnalist fiind una onorabila. (Din cei aproape 25 de ani de existenta a Complexului Educational Laude-Reut, fondat de Ambasadorul Ronald S. Lauder impreuna cu subsemnata in calitate de Presedinte, impartasim peste un deceniu de cursuri si programe de media si comunicare, care impreuna cu cele de diplomatie si business - toate acreditate ca discipline de invatamant - reprezinta o constanta de succes a procesului instructiv-educativ din institutia noastra.Cursurile de media-comunicare se adreseaza elevilor din clasele a IX-a si a X-a, fiind urmate pe parcursul a doi ani de studiu. Alaturi de orele saptamanale de clasa, elevii sunt antrenati in proiecte de media si comunicare cu parteneri ai Complexului Educational Laude-Reut.Iata, pe scurt, tipurile de proiecte derulate in ultimii ani, principalele directii aplicative din domeniul media-comunicare in care elevii Complexului Educational Laude-Reut s-au facut remarcati in tara si in strainatate:* Realizarea de: stiri si relatari, vox pop-uri, interviuri, reportaje* Realizarea de- amintim doar proiectele cu Estee-Lauder Cosmetics, Douglas Parfumerie, Centrofarm (inainte de fuziunea cu Help Net).* Participarea la Cannes Lions; Eurobest la Helsinki si Roma; Art Director's Club of Europe (ADCE), la Barcelona . La aceste festivaluri, elevii Laude-Reut sunt cea mai tanara echipa, dar care discuta, de la egal la egal, cu mari publicitari ai lumii. Ei se declara surprinsi de nivelul de pregatire al elevilor Laude-Reut.* Realizarea de. In anul scolar 2018-2019, au fost realizate trei asemenea filme: "Leul Ierusalimului - forta si speranta" (pornind de la dezvelirea statuii Leul Ierusalimului, din fata liceului, in Piata Leul Ierusalimului, sector 3, Bucuresti); "De ce Romania" (in care elevii Laude-Reut explica motivele pentru care iubesc Romania) si "Barcelona" (un film care reflecta prezenta unui grup de elevi Laude-Reut la Festivalul de creativitate Art Director's Club of Europe, ADCE, de la Barcelona).Anul acesta, cu prilejul absolvirii, au fost prezentate filmele: "The Endless Number" (despre numarul pi); "Anul Beethoven" (implinirea a 250 de ani de la nasterea titanului muzicii clasice); "Our Hobbies" (despre pasiunile elevilor din clasele a X-a Laude-Reut); "O lume noua" (despre cum au perceput elevii dintr-a IX-a lockdown-ul, amenintarile bolii si alertele media).- Implicarea in evenimentele de la cursul de diplomatie-relatii internationale, participarea la vizitele in ambasadele unor tari la Bucuresti si "2Day Ambassador" - evenimentul, deja binecunoscut, marca Laude-Reut)* Participarea la-uri, precum cele aflate sub auspiciile fundatiei germane "Konrad Adenauer", KAS - Media Programme etc.* Organizarea de- de exemplu, a fost invitata doamna decan FCRP Alina Bargaoanu, care le-a vorbit elevilor despre pericolele fakenews si contracararea lor. In acest an scolar, a vizitat scoala si a sustinut o conferinta profesorul american de stiintele cognitiei si Philosophy of Mind, Radu J. Bogdan.* Foarte apreciate de elevi sunta, iar in perioada verii, internship-urile, in televiziuni (Prima TV, Antena 3, DIGI24, B1TV, ProTV), dar si in presa scrisa, cum au fostla "Adevarul" Holding.Activitatile cursurilor de media-comunicare sunt reflectate pe site-ul scolii, www.laude-reut.ro , pe contul de Facebook @LaudeReut si in presa.