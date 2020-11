Masura extrema in China: Toti cainii care vor fi plimbati de stapani afara, confiscati si ucisi

Doctorul Jaipal Singh Gill, director executiv al Societatii pentru prevenirea cruzimii fata de animale din Singapore, a declarat ca inchiderea permanenta a cainilor in interior poate fi "in detrimentul bunastarii animalului"."In loc sa interzica plimbarea cainilor, ar trebui educarea proprietarilor de animale de companie cu privire la ingrijirea responsabila a animalelor de companie. De exemplu, toti cei care detin animale sa-i tina in lesa in orice moment", a mai spus medicul veterinar.Mai multe regiuni din China, precum Shanghai, Qingdao si Chengdu au politici stricte, care obliga fiecare gospodarie sa nu aiba mai mult de un caine. Iar in Huangshi, rezidentilor li se interzice sa creasca orice caine cu o lungime de peste 45cm.