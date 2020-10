Ce pedeapsa a primit un barbat care a ucis 15 femei

Acesta si-a strangulat victimele in camere de hotel, in perioada iulie - septembrie 2019.Pedeapsa cu moartea este extrem de rara in Nigeria, ultimele trei executii avand loc in 2016.Barbatul a fost condamnat pentru uciderea a noua femei, dar a marturisit si uciderea altor sase femei din alte zone ale tarii. Nu a fost acuzat pentru aceste crime din lipsa de probe.David-West si-a recunoscut crimele inca de la inceputul anchetei, dar judecatorul a cerut un proces din cauza "gravitatii faptelor". In prima faza, autoritatile au suspectat ca a avut complici, dar nu s-a gasit nicio dovada in acest sens.