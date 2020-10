Copil ucis in timp ce isi facea temele. A fost calcat de un tractor

Baiatul se afla in curtea unei ferme din localitatea Sgurgola, provincia Frosinonesi si isi facea lectiile impreuna cu cativa colegi.In jurul orei 16:00, mai multe tractoare incarcate cu fan s-au intors la ferma, fiind parcate in curte, in apropierea copiilor. La un moment dat, unuia dintre vehicule, la bordul caruia nu se afla nimeni, i-a cedat frana de mana. Mario Graiani a fost prins sub autovehicul.