Doctorita romanca din Germania, ucisa cu salbaticie cand se intorcea acasa dupa schimbul de noapte

Luni dimineata, in jurul orei 8:00, cand tanara revenea acasa dupa o tura de noapte pe Nikolausstrasse a fost ucisa cu cruzime in curtea din spate a casei in care locuia. Elena K., in varsta de 35 de ani, a fost medic la Spitalul Herz-Jesu din Fulda. Ea i-a ajutat pe oameni, mai ales acum in aceasta perioada dificila a pandemiei, scrie presa germana "Este groaznic. Suntem socati si nu ne vine sa credem ce s-a intamplat. Elena era atat de iubitoare cu pacientii", a declarat o colega a romancei.Elena Silvia K. lucra la Spitalul Herz-Jesu din 2010, cel mai recent ca specialist in chirurgie generala si viscerala. Seful clinicii, medicul Michael Sammet spune: "Am pierdut un coleg extrem de bun si recunoscut. Moartea ei timpurie ne lasa fara cuvinte."La cateva ore dupa gasirea cadavrului, politistii au retinut o persoana insa nu au precizat care era legatura dintre acesta si victima.Elena Silvia avea doar 35 de ani si lasa in urma un fiu care va creste fara mama.