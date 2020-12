Moartea violenta a Elenei, doctorita romanca ucisa departe de casa. Detaliile publicate in premiera de presa germana

Barbatul care a ucis -o cu brutalitate pe doctorita romanca Elena Silvia K. in cursul zilei de luni, 7 decembrie, a fost retinut de politistii germani la doar trei ore dupa comiterea crimei.Autoritatile locale au explicat ca tanara doctorita romanca, in varsta de doar 35 de ani a murit sufocata dupa ca a fost injunghiata in gat. Acuzat de crima oribila este fostul iubit al romancei, un tanar in varsta de 30 de ani."Injunghierea i-a cauzat moartea in doar cateva momente", a declarat pentru presa germana Christine Seban, procurorul care se ocupa de acest caz. Acesta a subliniat ca politia nu a reusit inca sa descopere arma crimei. "Dupa comiterea crimei, barbatul a parasit curtea si, aproximativ trei ore mai tarziu, a fost arestat pe Walahfridstrasse, la un prieten de-al fratelui sau. A avut in jur de trei ore sa faca arma sa dispara", a declarat acesta.Presa germana scrie ca doctorita romanca a avut o relatie cu barbatul care este considerat principalul suspect pentru uciderea ei timp de un an, perioada in care acestia s-au despartit de mai multe ori. De asemenea, sursa citata mentioneaza ca Elena Silvia K. a depus mai multe plangeri impotriva iubitului ei, inclusiv pentru agresiune, urmarire si jignire.Elena a fost gasita moarta, injunghiata in gat, luni 7 decembrie, in jurul orei 8.00. La cateva ore dupa ce a fost descoperit trupul doctoritei, politia a retinut un suspect - fostul iubit al Elenei, un barbat de 30 de ani. Potrivit anchetatorilor, cei doi au avut o relatie agitata, iar femeia a decis sa-l paraseasca recent. Se pare ca in acea zi barbatul a asteptat-o in fata locuintei si, dupa o cearta scurta, a injunghiat-o in gat. Elena locuia in Germania impreuna cu mama si fiul ei de 2 ani.Ziarul Adevarul a scris ca fostul prieten al Elenei si principalul suspect al crimei ar fi tot un cetatean roman.Elena Silvia K. a crescut in satul Livadea, comuna Varbilau din judetul Prahova, alaturi de matusile sale. A urmat cursurile Colegiului National "Mihai Viteazul" din Ploiesti, apoi s-a indreptat catre Sibiu, in dorinta de a-si urma visul, acela de a deveni medic. In 2003 devenea studenta la medicina, la Unviersitatea "Lucian Blaga" din Sibiu unde s-a si mutat pentru o perioada. Aici l-a intalnit pe cel care avea sa-i devina sot, tot medic (stomatolog). Cei doi au ales apoi calea strainatatii, iar in urma cu mai bine de zece ani s-au mutat in Germania, in orasul Fulda din landul Hessa. Elena avea o cariera stralucita, era apreciata ca medic chirurg in spitalul din Fulda, dar pe plan personal lucrurile nu au mers tocmai ca in povesti. A divortat de sotul ei in urma cu aproximativ doi ani. Dupa divort, Elena a cunoscut un roman, cu care a avut o relatie scurta, de cateva luni. Acest barbat se pare ca nu a fost pe gustul Elenei, care a ales sa nu mai continue relatia cu el.CITESTE SI: