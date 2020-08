O femeie de 59 de ani din Bihor si-a adormit partenerul de viata cu pastile si apoi l-a ucis cu un siret

Miercuri, 12 august, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au retinut-o pe femeie cu propunerea de arestare preventiva pentru 24 de ore, potrivit publicatiei locale Bihoreanul.ro. "In noaptea de 11/12.08.2020, in timp ce se afla la locuinta sa din Sacueni, sat Cubulcut, jud. Bihor, pe fondul unui conflict mai vechi cu concubinul sau B.Z., inculpata L.I. i-a introdus acestuia o cantitate mare de medicamente in flaconul de bere din care concubinul consuma, dupa care, in timp ce acesta dormea pe vegetatia din curtea casei, pentru a se asigura ca a decedat, l-a strangulat de gat cu un siret, victima B.Z. decedand ca urmare a asfixiei mecanice prin strangulare", a transmis, vineri, prim-procurorul adjunct Dida Naghiu.Joi, 13 august, procurorul de caz din cadrul Parchetului Bihor a propus, iar Tribunalul Bihor a dispus, arestarea preventiva a inculpatei pentru 30 de zile. Potrivit sentintei de pe portalul instantei, femeia a avut nevoie de traducator din limba romana in limba maghiara in timpul discutiilor cu procurorul si la pronuntarea arestarii.Femeia risca o pedeapsa cu inchisoarea intre 10 si 20 de ani.