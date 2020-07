O holograma a lui George Floyd va face un tur prin SUA si va inlocui statui ale memoriei confederate

Rezultat al unei colaborari intre Fundatia George Floyd si miscarea civica Change.org, demonstratia se va opri in cinci locuri din Carolina de Nord, Georgia si alte state din Sud.Marti noapte, familia lui George Floyd a lansat acest proiect, care se va intinde pe o saptamana, in Richmond, Virginia, unde holograma a inlocuit statuia lui Robert E. Lee, fost presedinte al Confederatiei a carui statuie a fost inlaturata in timpul protestelor din iunie. Este prima dezvelire publica a Proiectului Memorial 'Holograma George Lloyd', organizat de Change.org si Fundatia George Floyd, al carei sediu se afla in orasul unde a crescut barbatul - Houston, Texas."De la moartea fratelui meu George, chipul sau a fost vazut in intreaga lume. Holograma va permite ca acest chip al fratelui meu sa fie vazut ca un simbol al schimbarii in locurile unde este nevoie cel mai multe de schimbare", a transmis fratele lui George Floyd, Rodney Floyd, intr-un comunicat din partea Change.org."Acest proiect vrea sa inlocuiasca monumentele memoriei confederate rasiste cu simboluri ale solidaritatii si justitiei", a precizat in comunicat si Sylvia Rolle, din partea Change.org, adaugand ca 20 de milioane de persoane au semnat o petitie care cere sa i se faca dreptate lui George Floyd."In colaborare cu familia lui George Floyd si cu Fundatia George Floyd, acest proiect urmareste sa reflecte puterea si frumusetea milioanelor de voci care cer schimbare", a subliniat ea.George Floyd a fost ucis la 25 mai la Minneapolis de politistul Derek Chauvin, care intre timp a fost demis si condamnat pentru crima , dupa ce a ingenunchiat pe gatul barbatului timp de aproape opt minute. Alti trei politisti care erau cu el si nu au intervenit au fost de asemenea demisi si inculpati.