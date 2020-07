Raport realizat de Ambasada Chinei: Kazakhstan se confrunta cu o "pneumonie mai mortala decat COVID" care a ucis 1.700 de oameni. Autoritatile din Kazakhstan neaga afirmatile

"Departamentul de Sanatate din Kazahstan si alte agentii efectueaza cercetari comparative si inca nu au definit natura acestei pneumonii", a precizat Ambasada Chineza din Kazahstan.Autoritatile din China sustin ca numarul de cazuri de infectari a crescut semnificativ in luna iulie, focarele fiind concentrate in regiunile Atyrau, Aktobe si Shymkent, care au impreuna aproape 500 de cazuri noi si peste 30 de pacienti in stare critica, potrivit comunicatului ambasadei, care citeaza presa locala.China precizeaza ca de la inceputul lunii iunie, pana-n prezent, au fost declarate 1.700 de decese, aceasta "pneumonie necunoscuta" avand o mortalitate mai mare decat COVID-19.