Un barbat de 73 de ani a fost retinut dupa ce si-a ucis fiul, i-a transat cadavrul si l-a aruncat in Siret

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Neamt, politistii Serviciului de Investigatii Criminale, sub coordonarea unui procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Neamt, au probat activitatea infractionala a unui barbat de 72 de ani, cercetat pentru comiterea infractiunilor de omor si profanare de cadavre sau morminte.La data de 6 august, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Dulcesti au fost sesizati de catre un tanar de 29 de ani, cu privire la faptul ca a observat o mana de om in raul Siret din localitatea Horia."Imediat, la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Neamt s-a constituit o echipa operativa de lucru formata din politistii Serviciului de Investigatii Criminale, cei ai Politiei municipiului Roman si Sectiei de Politie Rurala Dulcesti, precum si criminalisti, care au demarat activitatile de cautare in raul Siret, cu sprijinul lucratorilor din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, in vederea descoperirii celorlalte parti de corp omenesc. In urma unei expertize dactiloscopice efectuate in cauza, politistii au stabilit faptul ca membrul superior apartine unui barbat de 45 de ani, din Roman", se arata in comunicat.In urma cercetarilor, politistii au stabilit ca in perioada 1-5 august, pe fondul unei stari conflictuale si a consumului de alcool , un barbat de 73 de ani, din Roman, l-ar fi agresat pe fiul sau cu un cutit, in timp ce se aflau in incinta locuintei. In urma ranilor suferite, barbatul a decedat. Apoi, barbatul de 73 de ani a transat corpul fiului sau si l-a aruncat in albia raului Siret.El a fost retinut pentru 24 de ore pentru omor si profanare de cadavre.