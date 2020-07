Un tigru siberian a ucis o ingrijitoare de la gradina zoologica din Zurich

Salvatorii nu au mai putut sa o resusciteze pe femeie, aceasta murind pe loc. Circumstantele atacului fac obiectul unei anchete a politiei.In sectorul de gradina zoologica in care a avut loc tragedia se afla doi tigri siberieni - o femela de cinci ani numita Irina si un mascul de patru ani numit Sayan.Directorul gradinii Zoologice, Severin Dressen, a declarat ca femela a atacat-o pe ingrijitoare. Tigrul este in viata, a precizat el, mentionand ca nu se stie de ce tigrul si ingrijitoarea se aflau in incinta in acelasi timp.Atacul a fost semnalat de un vizitator, iar martorii la atac beneficiaza de consiliere psihologica.Gradina zoologica de la Zurich s-a redeschis in urma cu o luna, dupa o perioada de pauza cauzata de pandemia de coronavirus