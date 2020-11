VIDEO O fosta membra a gruparii teroriste ETA, acuzata ca a ucis in urma cu 40 de ani un colonel spaniol, trimisa de autoritatile belgiene in Spania

Maria Natividad Jauregui Espina, care locuia in Ghent (vest), unde devenise bucatar-sef, a ajuns in Spania insotita de politistii spanioli, a anuntat politia spaniola intr-un comunicat.Curtea de Casatie belgiana a autorizat extradarea marti, dupa ce trei instante din tara ar fi respins-o.Jauregui Espina, care a lucrat ca bucatar-sef in Belgia, tinand cursuri de gatit si publicandu-si retetele, era cautata pentru presupusa sa implicare in mai multe atentate ale ETA in anii '80, intre care asasinarea in 1981 a locotenent-colonelului Ramon Romeo Rotaeche la Bilbao, in Tara Bascilor (nord).In numele luptei sale pentru independenta Tarii Basce si a Navarrei, ETA (Euskadi Ta Askatasuna, Tara bascilor si libertate) a condus o campanie de atentate care a cauzat moartea a 835 de persoane.Dupa ce a decretat un armistitiu in 2011, ETA s-a autodizolvat in 2018. 197 de fosti membri ai organizatiei sunt incarcerati in Spania. In inchisorile franceze se afla aproximativ 30 de fosti membri ai ETA.