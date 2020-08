VIDEO Tensiune in Bucuresti: pistoale, cutite, sabii sau bate de baseball gasite in masini de sutele de politisti scosi la razii in zona unde a fost ucis liderul clanului Duduianu

Imaginile filmate de amatori arata un adevarat arsenal recuperat din mai multe masini oprite de politisti in trafic Raziile sunt efectuate cu predilectie in zona Bulevardul Constructorilor - Calea Giulesti, acolo unde a fost executat Florin Mototolea, liderul clanului Duduianu, in dimineata zilei de marti, 4 august.Este neclar in acest moment cui apartin armele confiscate si in ce scop au fost urcate in masini.Cinci persoane, aflate in masini, au fost conduse la Politie. Verificarile si raziile se desfasoara si in alte zone din Bucuresti.