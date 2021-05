Romania a depasit sase milioane de doze administrate de la inceputul campaniei de vaccinare

"Romania, jos palaria! Cum incheiem acest weekend? Cu rezultate foarte bune! Peste 100.000 de persoane au ales sa se vaccineze in fiecare zi (sambata - 110.633 si duminica - 103.937); peste 3,6 milioane de persoane au fost vaccinate pana acum cu cel putin o doza; Romania a depasit inca o borna, sase milioane de doze administrate de la inceputul campaniei de vaccinare", a scris Baciu pe Facebook El apreciaza ca maratonul vaccinarii organizat la Bucuresti a fost un succes, peste 18.000 de persoane fiind imunizate pana la ora 20,00. Le multumesc profesorilor si studentilor de la Universitatea de Medicina si Farmacie 'Carol Davila' pentru organizarea exemplara din aceste zile. De asemenea, le multumesc medicilor si asistentelor care au participat la acest maraton si au fost la datorie non-stop! Centrul va fi deschis pana maine dimineata, la ora 8,00", se mai arata in postare. Andrei Baciu le multumeste si medicilor de familie care au fost la datorie la acest sfarsit de saptamana, precizand ca 3.527 de persoane au fost imunizate in cabinetele lor, dintre care peste 200 in ultimele 24 de ore. De asemenea, mentioneaza ca prin centrul de vaccinare de la Castelul Bran au trecut 252 de persoane si peste 60.000 de persoane au ales cele 13 centre drive-through din toata tara."De maine vor fi deschise noi centre, iar 'maratonul vaccinarii' ajunge in mai multe orase ale tarii", a mai transmis Baciu.