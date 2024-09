Aproape 600 de solicitari la Salvare in noaptea de Anul Nou

Ambulanta Bucuresti-Ilfov a inregistrat, in noaptea de Anul Nou, aproape 600 de solicitari, majoritatea urgente, printre care cazuri de lesin in spatii publice si de coma alcoolica, cazuti in strada, traumatisme si cinci nasteri, a declarat, pentru MEDIAFAX, managerul SABI, dr. Alis Grasu.

"Solicitarile au fost foarte numeroase. In doar 12 ore, au fost 586 de cazuri, cu 405 urgente, ceea ce inseamna ca echipajele au lucrat continuu, nu au avut timp nici macar pentru o gustare. Din totalul urgentelor, 134 au fost pentru lipotimii, 47 dintre acestea fiind in spatii publice. De asemenea, au fost 24 de cazuri de coma, dintre care sase de coma alcoolica", a precizat managerul Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov (SABI).

Tot in Noaptea de Anul Nou, salvarea a intervenit pentru 12 cazuti in strada, 29 cazuri de traumatisme, 60 de afectiuni digestive, dar si cinci nasteri, potrivit dr. Grasu.

SABI a lucrat cu 51 de ambulante de urgenta, 16 masini de transport, 11 echipaje de urgenta in zonele unde a fost organizat Revelionul si noua de consultatii.

Ads