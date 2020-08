Arad: Patru localitati cu focare de COVID-19 au intrat in carantina

"Propunerea carantinarii acestor localitati a fost facuta de Directia de Sanatate Publica Arad, in urma cresterii numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus , iar CJSU a aprobat masura. Carantina a intrat in vigoare de astazi, cand a fost emis un ordin de catre seful DSU, domnul Raed Arafat ", a declarat, sambata, pentru AGERPRES, prefectul judetului Arad, Gheorghe Stoian.De la inceputul pandemiei, in judetul Arad au fost depistate infectate cu noul coronavirus 1.045 de persoane, iar 83 au decedat.Doar in ultimele trei saptamani, 327 de persoane au fost confirmate bolnave de COVID-19, iar 180 erau internate vineri dupa-amiaza, in timp ce 143 sunt la domiciliu sau au fost externate.