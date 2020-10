Raed arafat cere "in regim de maxima urgenta" o situatie a cadrelor medicale care "se sustrag" de la tratarea pacientilor cu COVID-19

Potrivit digi24.ro , centrele judetene de coordonare si conducere a interventiei sunt solicitate sa ceara "in regim de maxima urgenta" de la spitalele implicate in lupta COVID o situatie cu "personalul medical (medici, asistenti medicali - numeric) care sufera de afectiuni medicale ce nu permit desfasurarea activitatii acestora in tratarea pacientilor infectati cu SARS-CoV-2", precum si o situatie cu "personalul medical (medici, asistenti medicali - numeric) care a invocat alte forme/metode de evitare ori de sustragere de la activitati medicale din zona COVID-19 (concedii prelungite, inclusiv medicale sau fara plata)".Sursa citata mai arata ca autoritatile vor sa stie astfel pe ce personal medical se pot baza in acest moment, avand in vedere ca toata lumea se asteapta ca in perioada urmatoare numarul cazurilor sa creasca, iar principala problema din spitale nu este neaparat lipsa aparaturii sau a paturilor, ci lipsa de personal.