Argentina prelungeste starea de carantina pana pe 16 august

Masura, care a fost cea mai stricta in capitala, urma sa expire duminica.Natiunea sud-americana a inregistrat in ultimele saptamani un numar record de cazuri, joi fiind inregistrate 6.377 de cazuri noi. Acum sunt 185.373 de cazuri confirmate si 3.466 de decese, conform celor mai recente date guvernamentale."Marea problema pe care am avut-o in ultimele 15 zile este ca ne-am relaxat, am simtit ca situatia este sub control... va rog sa ne ajutati si sa ne fiti alaturi", a declarat Fernandez in cadrul unei conferinte de presa.Argentina se afla in stare de carantina din 20 martie, desi unele restrictii au fost anterior relaxate in multe parti ale tarii. Pe 27 iulie, presedintele Fernandez a anuntat un plan pe etape de revenire a tarii la o viata normala.