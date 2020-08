Autoritatea palestiniana condamna acordul dintre Israel si Emiratele Unite si cere o reuniune de urgenta a Ligii Arabe

''Liderii palestinieni resping ceea ce au facut Emiratele Arabe Unite. Este vorba de o tradare a Ierusalimului si a cauzei palestiniene'', a indicat conducerea palestiniana intr-un comunicat.Ea a solicitat o ''reuniune de urgenta'' a Ligii Arabe si a Organizatiei Cooperarii Islamice (OCI) pentru a denunta proiectul sustinut de SUA.Proiectul de normalizare a relatiilor dintre Israel si puteri din Golf ca Bahrain, Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite este unul dintre aspectele planului administratiei Trump pentru Orientul Mijlociu salutat de israelieni, dar respins de palestinieni.Acest plan prevede, de asemenea, anexarea de catre Israel a vaii Iordanului si a aproximativ a o suta de asezari evreiesti din Cisiordania, considerate ilegale de dreptul international. Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat joi seara ca va ''amana'' proiectul, fara a ''renunta'' totusi la acesta.Conducerea palestiniana ''refuza acest schimb intre o suspendare a anexarii ilegale si normalizarea relatiei cu Emiratele, care se face in detrimentul palestinienilor'', se arata in comunicat, calificand drept ''agresiune impotriva palestinienilor'' acordul intre Israel si Emirate.Israelul si Emiratele Arabe Unite au semnat, sub egida Statelor Unite, ''un acord de pace istoric'' si vor stabili relatii diplomatice, a anuntat joi pe Twitter presedintele american Donald Trump Intelegerea face parte dintr-un acord mai amplu, in virtutea caruia autoritatile israeliene vor inceta anexarea teritoriilor palestiniene ocupate. EAU va fi astfel a treia tara araba care stabileste relatii diplomatice cu Israelul, dupa Egipt si Iordania.