Brasov: Purtarea mastii, obligatorie de la 1 august si in piete si zonele aglomerate din localitati

Astfel, masca va fi obligatorie in toate pietele agroalimentare permanente si temporare, targuri de animale sau de produse traditionale, precum si la evenimente de orice natura unde sunt create conditii de aglomerare de persoane.De asemenea, se instituie obligativitatea purtarii mastii in zonele aglomerate si arterele pietonale intens circulate din localitati, acestea urmand sa fie stabilite de catre autoritatile locale.Singurii care sunt exceptati de purtarea mastii sunt copiii cu varsta sub 5 ani.Numarul cazurilor de imbolnaviri cu COVID-19 a ajuns, la nivelul judetului Brasov, la 2.933, in ultimele 24 de ore fiind raportate 49 de noi cazuri.Dintre acestia, 426 pacienti sunt internati in spitale , 243 de persoane cu test pozitiv au consimtit sa se autoizoleze la domiciliu, 537 sunt in carantina la domiciliu.