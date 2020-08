Bucurestiul risca sa ramana fara Delta Vacaresti. ONG-ul care a infiintat parcul acuza Agentia pentru Arii Protejate ca lasa rezervatia naturala sa moara

Raspunsul autoritatilor la cererea de instituire a unui sistem de paza

Ultimul care a semnalat pericolul in care se afla Parcul Vacaresti este Edmond Niculusca, presedintele fundatiei ARCEN."Parcul Natural Vacaresti se afla intr-o situatie grava si este in pericol sa-si piarda caracteristicile naturale si de peisaj.La doi ani de la desfiintarea administratiei parcului si preluarea sa de catre Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate (ANANP), acesta nu mai are Consiliu Stiintific, Consiliu Consultativ, corp de rangeri, responsabil cu paza, regulamentul parcului nu este aprobat, Planul de management, document esential pentru gestionarea parcului, se afla intr-un orizont indepartat, infrastructura de vizitare se degradeaza iar nivelul apei din lacuri este la un nivel atat de jos incat biodiversitatea acvatica este amenintata", a scris acesta pe pagina lui de Facebook. La cererile repetate venite din partea Asociatiei Parcul Natural Vacaresti autoritatile au transmis luni, 10 august un raspuns. Acesta poate fi citit aici. Asociatia s-a aratat insa nemultumita de raspunsurile venite de la ministerul Mediului."Pe scurt, ce ne transmite ANANP:1. Suntem asigurati ca regulamentul parcului va fi aprobat. Cand? Nu se stie.Reamintim ca regulamentul a fost intocmit de catre organizatia noastra (Asociatia Parcul Natural Vacaresti - APNV) si transmis spre aprobare de catre MM inca din ianuarie 2018. In prezent, acest document cadru care reglementeaza atat activitatile permise, cat si pe cele interzise pe teritoriul parcului este blocat la nivelul MM.Consecinte: parcul este lipsit de protectie iar siguranta vizitatorilor este lasata la voia intamplarii.2. Ni se spune ca pot fi aplicate sanctiuni contravenientiilor si fara regulament.Totusi, ANANP nu are inca un corp de rangeri care sa observe cum legea este incalcata in fiecare zi si sa aplice sanctiuni si nu reuseste sa puna in practica o solutie pentru asigurarea pazei parcului. Aceasta obligatie revine ANANP conform Legii 333/ 2003, fie prin angajatii proprii, fie prin firma de paza angajata.Consecinte: au loc incidente, de la distrugerea exemplarelor de flora, la vandalizarea infrastructurii de vizitare si incendii.3. Planul de management, aproape de finalizare (de catre organizatia noastra), blocat in corespondenta. Reamintim ca planul de management trebuia sa fie in vigoare inca din aprilie 2019. APNV a intocmit masurile de management specifice fiecarei zone a parcului si a trimis ANANP zonarea. Nu am primit pana acum nici un raspuns constructiv in masura sa duca planul de management mai aproape de aprobare.Consecinte: sanatatea parcului se degradeaza, se pierd oportunitati de conservare, educatie si recreere benefice atat parcului cat si orasului si locuitorilor sai4. ANANP nu isi asuma managementul apelor din parc, considerand ca este de competenta Apelor Romane (AR). Un lucru ne este neclar insa: oare ce opreste ANANP sa initieze un dialog cu AR pentru a asigura aport de apa in parc?Consecinte: nivelul apelor in lacuri scade constant, punand in pericol viata acvatica si intreaga biodiversitate a parcului.Avem o institutie a carei responsabilitate ultima este sa asigure administrarea armonioasa a ariei protejate, insa este neputincioasa si manifesta interes zero pentru protejarea naturii si, implicit, pentru bunastarea fizica si mentala a oamenilor", se arata intr-un comunicat al Asociatiei. Peste 1.500 de persoane au semnat o petitie online prin care cer Ministerului Mediului dezvoltarea unui sistem de protectie a parcului "Solicitam aprobarea de urgenta a Regulamentului si instituirea pazei permanente, 24/24, in Parcul Natural Vacaresti. Acestea inseamna reguli clare de vizitare ale parcului, protectie pentru natura si siguranta pentru vizitatori.Parcul Natural Vacaresti este cel mai mare spatiu verde compact al Capitalei si singurul care nu are paza.Regulamentul parcului, document obligatoriu pentru orice parc natural sau national din Romania, a fost elaborat inca din anul 2018 de catre Asociatia Parcul Natural Vacaresti (APNV), dezbatut public si finalizat, momentan aflandu-se pentru semnaturi finale la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor. Consecinta aprobarii Regulamentului va fi obligatia de instituire a pazei. Aceasta responsabilitate revine ANANP, in calitate de administrator, si se poate realiza in cel putin 3 feluri:1. Externalizarea sarcinii catre o firma de paza si protectie.2. Delegarea serviciului catre o institutie a statului roman: Politie, Politie Locala, Jandarmerie.3. Dezvoltarea unui corp de rangeri in cadrul ANANP", arata organizatorii campaniei Declic.Dan Barbulescu, directorul executiv al Asociatiei Parcul National Vacaresti, a povestit scurta istorie a parcului si cum, dupa doar cativa ani de la infiintare, acesta risca sa moara."Tot legat de situatia Parcului Natural Vacaresti, in contextul in care mi-au scris oameni intrebandu-ma daca nu noi suntem responsabili de parc, fac niste precizari:- Parcul a fost infiintat in 2016, ca urmare a muncii noastre (Asoc. Parcul Natural Vacaresti), a unui grup de ONG-uri de sprijin si a unui guvern (Ciolos) care a inteles, in cele din urma, importanta proiectului.- In 2017, aprilie, asociatia fondatoare a devenit administratorul oficial al parcului in urma unei licitatii deschise unde am participa singuri cu o oferta pentru managementul parcului.- Primaria generala a Bucurestiului s-a angajat, prin Hotarare de Consiliu votata in unanimitate, ca se va implica in administrare. Desi am invitat-o in repetate randuri, implicarea a fost egala cu zero. Doamna Firea ne-a dat cu flit.- Asoc. Parcul Natural Vacaresti a organizat administratia parcului conf. legii: structura de administrare (11 oameni angajati), Consilii Stiintific si Consultativ, rangeri, documente de management: Regulament si Plan de Management. Infrastructura de vizitare, proiecte de cercetare. De ex., Regulamentul parcului a fost trimis la Ministerul Mediului, spre aprobare, in ianuarie 2018. Nici acum nu este aprobat.- Fondurile administratiei au fost exclusiv private (sponsorizari, donatii, contributii). Multumesc pe aceasta cale sponsorilor care ne-au sprijinit si care au decis sa ne sprijine in continuare.- In oct 2018, ca urmare a schimbarii legii in urma unei initiative ticaloase a PSD ALDE , Asoc. Parcul Natural Vacaresti a fost anuntata oficial ca nu mai este administrator, parcul fiind preluat de catre Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate. Schibarea legii a insemnat, in principal, scoaterea ONG-urilor din administratia siturilor de importanta comunitara Natura 2000. La pachet cu acestia, am picat si noi printr-o decizie discriminatorie: ONG urile nu mai au voie sa administreze parcuri naturale. Nu stim de ce.- In febr. 2020, dupa schimbarea guvernului, Asoc. Parcul Natural Vacaresti a devenit partenerul ANANP in administrarea parcului, alaturi de Min. Mediului, preluand sarcini de educatie, vizitare, cercetare.- Autoritatea responsabila de managementul parcului este, din 2018, ANANP, agentie aflata in subordinea Ministerului Mediului. Aceasta trebuie sa organizeze protectia, conservarea, reconstructia parcului.- Actualmente parcul nu are paza, plan de Management sau Regulament (document deosebit de important, in baza acestui doc. sunt reglementate toate activitatile din parc)- Oamenii de la ANANP (unii dintre ei, oameni cumsecade), sunt vizibili depasiti de aceasta sarcina. Sunt depasiti logistic, ca pregatire, ca experienta.- Desi Planul de Management al parcului este aproape gata, facut de noi, pe cand eram administratori, Ministerul Mediului a anuntat ca va scoate la licitatie realizarea PM, pe o suma considerabila. Probabil, o intelegere cu vreo casa care face studii de impact si alte hartoage. De acesti bani se pot organiza actiuni mult mai importante in parc: paza, gard, studii, masuri de protectie.Fac aceste precizari deoarece sunt voci care ne intreaba de ce nu ne implicam mai mult. Ne implicam in continuare. Pregatim actiuni frumoase pentru la toamna. Din cele pe care le putem face: informare, cunoastere, educatie. Dar nu ne putem asuma paza parcului sau implementarea de masuri de conservare, pentru ca nu (mai) este responsabilitatea noastra", a scris acesta pe pagina lui de Facebook. "Parcul Natural Vacaresti, cel mai mare spatiu verde compact al Capitalei, nu are paza permanenta!In februarie 2020, peste 60 ha din suprafata parcului au ars in cel mai mare incendiu din ultimii ani. Din descrierea martorilor, focul a fost pus intentionat.Anual, in anotimpul cald, odata cu uscarea vegetatiei, au loc incendii care ameninta echilibrul natural, vizitatorii, infrastructura turistica si chiar zonele invecinate ale parcului.Saptamanal, echipa de supraveghere a APNV, voluntari si vizitatori semnaleaza catre ANANP acte de vandalism asupra panourilor de informare, deseuri abandonate, acte de braconaj si chiar situatii ce pot pune in peircol vizitatorii si voluntarii.Aceasta situatie este inadmisibila, este o jignire la adresa vizitatorilor si o rusine pentru autoritatile romane.Pana in anul 2018, paza si spupravegherea parcului erau exercitate de Asoc. Parcul Natural Vacaresti, in calitatea de administrator. Asociatia demarase programe de supraveghere si avea un corp propriu de rangeri.In 2018, administratia instituita de APNV a fost desfiintata prin Ordonanta de Urgenta iar sarcina aprobarii documentelor strategice, a pazei si supravegherii parcului a fost preluata, FORMAL, de catre Ministerul Mediului prin ANANP", scriu organizatorii campaniei Declic.