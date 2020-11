Municipiul Constanta intra in carantina dupa ce a ajuns la o rata de infectare de 8,78 la mia de locuitori

Potrivit adevarul.ro, avizul de carantinare zonala a fost emis miercuri seara, 18 noiembrie 2020, de Institutul National de Sanatate Publica - Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile.Sursa citata mai arata ca joi, 19 noiembrie 2020, prefectul Constantei, Silviu Cosa, convoaca Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), urmand ca in CJSU sa se voteze propunerea de carantinare. Ulterior, hotararea va fi trimisa la Departamentul pentru Situatii de Urgenta, pentru emiterea ordinului de carantinare."Carantinarea municipiului se va lua in calcul dupa ce analiza de risc, care este efectuata de DSP Constanta, va releva necesitatea instituirii acestei masuri de indata. Facem precizarea ca situatia din municipiul Constanta este monitorizata, inca de cand s-a depasit rata de incidenta de 3 cazuri la mia de locuitori", a transmis Prefectura Constanta, potrivit adevarul.ro.Potrivit sursei citate, rata de incidenta cumulata a cazurilor de imbolnavire in ultimele 14 zile pe municipiul Constanta este de 8.78, iar pe judet este 5.81.