O comuna de langa Timisoara iese din carantina inainte de termen dupa ce rata de infectare a scazut spectaculos

Decizia de ridicare a carantinei din Dudestii Noi a fost luata duminica de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis, la propunerea DSP si dupa avizul pozitiv al INSP. Potrivit Prefecturii Timis, decizia de ridicare a carantinei din Dudestii Noi, mai devreme de cele 14 zile, care s-ar fi incheiat in data de 3 decembrie 2020, la ora 5.00 dimineata, a fost luata dupa ce rata de infectare a ajuns la 3,31.In Dudestii Noi, carantina a fost instituita prima data in 5 noiembrie, cand rata de infectare in localitate era de 7,98. Dupa 14 zile, carantina a fost prelungita din nou, pentru ca rata de infectare a ajuns la 10,98. Din 18 noiembrie, rata de infectare a inceput sa scada, ajungand la 3,31.Citeste si: