Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica, unde au fost depistati 132 de persoane cu COVID, va fi carantinat

Astfel, Directia de Sanatate Publica (DSP) va dispune "de indata" masura carantinarii CRRN Galda de Jos, va desfasura anchetele epidemiologice si va monitoriza "permanent" situatia epidemiologica, pana la inchiderea focarului de SARS-COV-2.Pentru gestionarea situatiei de risc epidemiologic inregistrat la nivelul Centrului din Galda de Jos, incepand de duminica, purtarea mastii de protectie faciala este obligatorie in spatiile deschise de pe domeniul public, pe o raza de 500 m in jurul institutiei. Politia si Jandarmeria vor intensifica activitatile de verificare a respectarii masurilor de prevenire a imbolnavirilor cu noul coronavirus la nivelul localitatii Galda de Jos.Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) "va dispune de indata masuri pentru intocmirea unor scenarii de risc, pentru toate Centrele de ingrijire aflate in administrare, avand la baza numarul de imbolnaviri cu SARS-COV-2 si gravitatea acestora".Pana la inchiderea focarului, DGASPC va asigura personalul medical necesar gestionarii situatiei de risc epidemiologic la nivelul CRRN Galda de Jos. Pacientii asimptomatici si cei care manifesta forme usoare ale imbolnavirii vor fi supravegheati si vor beneficia de asistenta medicala specifica in cadrul Centrului, iar cei care dezvolta forme medii de imbolnavire vor fi transferati la Spitalul Municipal Aiud, Sectia Psihiatrie, unde vor beneficia de tratamentul specific. Pacientii care dezvolta forme grave de imbolnavire vor fi transferati la Sectia ATI din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta.CJSU a mai dispus ca la Spitalul Municipal Aiud sa fie operationalizate la nivelul Sectiei Psihiatrie 30 de paturi pentru tratarea bolnavilor psihiatrici infectati cu SARS-COV-2, precum si 2 paturi specifice ATI.Potrivit unui comunicat transmis, sambata seara de DGASPC, bilantul infectarilor la centrul rezidential din Galda de Jos se ridica la un numar de 103 beneficiari si 29 de angajati, din 180 de persoane adulte cu dizabilitati, respectiv 170 de salariati.Sursa citata sustine ca s-au dispus o serie de masuri incepand cu luna martie in toate centrele rezidentiale pentru persoane adulte cu dizabilitati din structura institutiei, conform planurilor de masuri de continuitate a activitatii, avizate de DSP."In urma situatiei de la centrul din Galda de Jos, DGASPC a decis delegarea unui numar de 3 medici, care, impreuna cu medicul centrului si asistentele medicale, sa asigure monitorizarea permanenta a starii de sanatate a beneficiarilor. Tinand cont de patologia persoanelor ocrotite in cadrul acestuia, personalul de specialitate este in legatura permanenta cu un medic infectionist si medicul de familie, in vederea stabilirii schemei de tratament adaptata fiecarui beneficiar, conform simptomelor", se mai precizeaza in comunicat.Focarul de la Galda de Jos este cel mai mare inregistrat in Alba de la inceputul pandemiei.In total, in judetul Alba, au fost 2.505 persoane testate pozitiv, din care 1.427 s-au vindecat, iar 81 au decedat.Numarul cazurilor active era sambata de 997.