CNSU propune prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei cu inca 30 de zile

Hotararea va fi supusa aprobarii Guvernului in sedinta de marti.Starea de alerta ar urma sa fie prelungita cu inca 30 de zile incepand cu data de 13 ianuarie.Prezentam textul integral al hotararii CNSU:"HOTARARE nr. 3 din 11.01.2021 privind propunerea prelungirii starii de alerta si a masurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19Avand in vedere analiza factorilor de risc privind managementul situatiei de urgenta generata de virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul Romaniei, la data de 07.01.2021, realizata la nivelul Centrului National de Coordonare si Conducere a Interventiei,luand in considerare persistenta unui numar crescut de persoane infectate pe teritoriul national, precum si aparitia zilnica a unor cazuri noi de persoane infectate, aspecte care genereaza o presiune constanta asupra capacitatii de gestionare a unitatilor administrativ-teritoriale si a sistemului sanitar,in contextul necesitatii crearii conditiilor socio-economice necesare desfasurarii activitatilor specifice economiei nationale, concomitent cu mentinerea unui nivel de alerta adecvat la nivelul componentelor Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta,in considerarea prevederilor art. 7 indice 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenta medicala, precum si unele masuri aferente instituirii carantinei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2020, cu modificarile si completarile ulterioare,in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) si art. 81 din OUG. nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare,in temeiul prevederilor art. 4 si art. 11 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 republicata, privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic, art. 9 alin. (1), art. 32 alin. (2), art. 37, art. 38 alin. (1 indice 4), art. 41, art. 42 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 44 alin. (2) si (3), art. 45 alin. (1) si art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 20 lit. l) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 2 si art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, functionarea si componenta Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta,Comitetul National pentru Situatii de Urgenta adopta prezentaHOTARARE:Art.1 - Se propune prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul national, pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 13.01.2021.Art.2 - Masurile de prevenire si control a infectiilor generate de virusul SARS-CoV-2, necesar a fi adoptate incepand cu data de 13.01.2021, in contextul epidemiologic actual, sunt prevazute in anexa la prezenta.Art.3 - Hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr. 1 din 03.01.2021 se completeaza la art. 3, alin. (2), cu trei noi litere astfel:g) personalul navigant roman, maritim si fluvial care se repatriaza prin orice mijloc de transport , care prezinta autoritatilor competente "certificatul pentru lucratorii din sectorul transporturilor internationale", al carui model este publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 96 I din 24 martie 2020;h) personalul navigant maritim si fluvial care efectueaza schimbul de echipaj la bordul navelor aflate in porturile romanesti, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza, daca la intrarea in tara, precum si la imbarcarea/debarcarea de pe nava prezinta autoritatilor competente "certificatul pentru lucratorii din sectorul transporturilor internationale", al carui model este publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 96 I din 24 martie 2020;i) personalul navigant care debarca de la bordul navelor de navigatie interioara, care arboreaza pavilion roman, intr-un port romanesc, cu conditia asigurarii de catre angajatori a certificatului pentru lucratorii din transportul international si a echipamentelor individuale de protectie impotriva COVID-19, pe timpul deplasarii de la nava la locatia unde poate fi contactat in perioada dintre voiajuri.Art.4 - Prezenta hotarare se comunica tuturor componentelor Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta, pentru punere in aplicare prin ordine si acte administrative ale conducatorilor acestora".