Confuzie totala in Olt: In lipsa sirenelor, in mai multe localitati s-au tras clopotele ... in zi de mare sarbatoare

In mai multe localitati din Olt alarmarea pentru situatii de urgenta, in cadrul exercitiului national, nu s-a putut face cu sirene, ci prin trasul clopotelor de la biserica. Oamenii au realizat cu greu din ce motiv se trag clopotele, intrucat vineri este si Izvorul Tamaduirii.

Sirenele de alarmare in cazul producerii unor situatii de urgenta ar fi trebuit sa sune, vineri, in toate localitatile din judetul Olt, numai ca in unele comune acest lucru nu a fost posibil, deoarece aceste sirene ori nu exista, ori sunt defecte.

In lipsa acestor mijloace tehnice, edilii localitatilor au improvizat si au dat dispozitie sa se traga clopotele, in locul semnalelor acustice.

Cu toate acestea, locuitorii comunelor respective nu au reusit sa-si dea seama daca suna clopotele pentru ca s-a produs un eveniment grav sau pentru ca la biserica se desfasura slujba pentru Izvorul Tamaduirii.

Primarul din comuna Balteni, Tudor Marineata, a declarat ca le-a transmis oamenilor ca se vor trage clopotele pentru ca se desfasoara un exercitiu de alarmare.

"Am tras clopotele, n-avem sirene! Nu confunda nimic pentru ca i-am mai anuntat, am spus din casa sau celor care au mai venit pe la Primarie ca o sa fie un exercitiu si sa nu se sperie. S-a tras de mai multe ori clopotul, nu ca la biserica", a afirmat edilul.

Marineata a adaugat ca achizitia unei sirene pentru alarmare publica ar costa prea mult.

"O sirena pentru alarmare costa vreo 300 de milioane lei vechi", a spus primarul.

Primarul din Baldovinesti, Ion Enescu, a explicat ca a fost nevoit sa dispuna folosirea clopotelor pentru a alarma populatia, in cadrul exercitiului. Cu toate acestea, edilul spune ca o sirena va fi achizitionata chiar saptamana viitoare, fiind prevazute fonduri in bugetul local.

"Nu avem sirena, il facem cu clopote. Sirena este defecta. Se trage clopotul la un interval. I-am informat pe oameni ca nu e de la Izvorul Tamaduirii. Am gasit sa cumparam o sirena pe Internet, dar nu stiu daca este suficient de puternica. Costa vreo mie si ceva de euro. Cred ca o sa o cumparam saptamana viitoare, ca am prins bani in bugetul local pe acest an", a declarat primarul.

Potrivit unui comunicat de presa remis de ISU Olt, pe timpul exercitiului au fost verificate atat fluxurile de transmitere a mesajelor de instiintare catre autoritati, cat si modul de functionare a mijloacelor de alarmare a populatiei existente la nivelul comunitatilor.

In perioada vizata, locuitorii judetului Olt au putut auzi (sau ar fi trebuit sa poata auzi) semnalul de alarmare, compus din cinci sunete a cate 16 secunde fiecare.

Potrivit unei situatii prezentate de ISU Olt, valabila pentru anul 2016, nu au asigurate sirene localitatile Movileni, Valeni, Fagetelu si Barasti, Baldovinesti, Balteni, Bobicesti, Calui, Crampoia, Dobrun, Ghimpeteni, Gradinile, Oporelu, Perieti, Sarbii-Magura, Serbanesti, Tatulesti, Vadastra, Valcele si Valea Mare.

Reprezentantii ISU au precizat ca unele dintre aceste localitati si-au achizitionat sau reparat sirenele de alarmare, o noua situatie urmand sa fie centralizata dupa desfasurarea exercitiului PROCIV 2017.

