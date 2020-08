Consiliul National al Elevilor solicita Ministerului Educatiei si Cercetarii urgentarea publicarii unui plan de reluare a cursurilor

"Salutam decizia Ministerului Educatiei si Cercetarii de a adapta programul scolar unei eventuale tranzitii partiale a educatiei in mediul online, in cazul invatarii hibrid. Cu toate acestea, nu ne putem permite ca sistemul educational sa fie luat pe nepregatite, asa cum s-a intamplat in luna martie a acestui an, motiv pentru care solicitam publicarea de urgenta a unor norme de aplicare a scenariilor privind reluarea cursurilor, lansate de catre MEC", a declarat Rares Voicu, presedintele Consiliului National al Elevilor, potrivit unui comunicat.MEC a lansat in consultare publica un proiect de ordonanta de urgenta a Guvernului, conform caruia ministerul va putea modifica, incepand cu anul scolar 2020 - 2021, numarul de ore alocat disciplinelor de studiu/modulelor de pregatire prin planurile-cadru de invatamant, precum si ponderea numarului de ore de predare si evaluare in programa scolara, ca masura suplimentara in contextul reluarii cursurilor in format hibrid (online/offline), mentioneaza CNE, care considera ca este "esentiala" realizarea distinctiei dintre reducerea numarului de ore si reducerea duratei orelor de curs."In cazul reducerii numarului de ore stipulate in planurile-cadru actuale, programa scolara va trebui modificata, pentru a putea fi asimilata de catre elevi in mod eficient. In cazul reducerii duratei orelor de curs, putem vorbi despre o restructurare a acestora, astfel incat o mai mare pondere a orei de curs sa fie dedicata predarii, evaluarii si schimbului de feedback dintre elevi si profesori, in raport cu ponderea dedicata exercitiilor care pot fi realizate individual de catre elevi", se arata in comunicat.Potrivit sursei citate, in cadrul consultarii pentru realizarea Raportului privind accesul elevilor la educatie in mediul online, lansat de catre Consiliul National al Elevilor in luna aprilie 2020, peste 1.150 de elevi au afirmat ca metodele de predare din mediul online nu sunt folositoare, fie din cauza configuratiei orelor de curs, din cauza faptului ca materia nu a fost adaptata.De asemenea, elevii au spus ca educatia digitala scade in mod semnificativ randamentul in cadrul orelor de curs, motiv pentru care adaptarea programului scolar la aceasta forma de invatamant reprezinta primul pas catre asigurarea calitatii.