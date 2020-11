Constanta intra in carantina, dupa ce rata de infectare a ajuns 9,11 la mia de locuitori

Potrivit sursei citate, introducerea carantinei pentru locuitorii Municipiului Constanta incepand de vineri, de la ora 20,00, a fost votata in urma unei analize de risc realizate de DSP Constanta, avizata de Institutul National de Sanatate Publica, masura fiind luata ca urmare a atingerii indicelui de 9,11 persoane infectate la o mie de locuitori.Mai precis, din populatia totala de 313.088 de locuitori, pana in acest moment au fost confirmate, in ultimele doua saptamani, 2.852 de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2.In propunerea formulata si votata de CJSU Constanta se arata ca este strict interzisa intrarea sau iesirea din zona de carantina, prin alte zone si cai de acces decat cele deschise circulatiei publice de pe drumurile nationale, judetene si comunale.Potrivit restrictiilor impuse, circulatia persoanelor in intervalul orar 22,00 - 6,00 se va face doar in interes profesional, pentru asistenta medicala de urgenta, pentru ingrijirea/insotirea copiilor/membrilor de familie, ingrijirea unei rude/afin sau a unei persoane aflate in intretinere, pentru a acorda asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori in caz de deces al unui membru de familie.De asemenea, circulatia si stationarea in spatii publice a persoanelor este interzisa, cu exceptia motivelor bine justificate, pe baza Declaratiei pe proprie raspundere, legitimatie de serviciu sau a adeverintei eliberate de angajator.Slujbele religioase vor fi oficiate doar in exteriorul cladirilor, cu exceptia celor la care participa numai personalul bisericesc.In ceea ce priveste centrele si pietele comerciale, se va limita accesul persoanelor, astfel incat sa se asigure 8 metri patrati de persoana, cu respectarea normelor de distantare. Suplimentar, isi vor reconfigura circuitele, acolo unde este posibil, astfel incat sa se organizeze circuite unice, separate pentru intrare si pentru iesire, pozitionate constructiv neadiacent.In zilele de sambata si duminica, agentii economici din centrele comerciale isi vor suspenda temporar activitatea pana la expirarea prevederilor incluse in propunerea de carantinare, cu posibilitatea de prelungire in functie de evolutia situatiei epidemiologice, cu exceptia magazinelor care comercializeaza produse alimentare, farmaciilor, curatatoriilor, magazinelor care comercializeaza hrana pentru animalele de companie.Operatorii economici care desfasoara activitati de transport persoane si care tranziteaza zona carantinata vor putea efectua opriri in statiile proprii pentru urcarea sau coborarea calatorilor.Operatorii vor lua masurile necesare pentru limitarea accesului in mijloacele de transport astfel incat sa fie respectate masurile de distantare fizica, precum si pentru purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, pentru toate persoanele care au implinit cinci ani.DSP va evalua si prioritiza oportunitatea de testare a persoanelor si va transmite solicitarile de sprijin cu materiale sanitare si personal de specialitate catre Institutul National de Sanatate Publica/Ministerul Sanatatii.CITESTE SI: Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, are COVID-19. Cum a reactionat la aflarea diagnosticului: "Voi fi chiar mai activa si mai eficienta" CITESTE SI: Orasul Constanta intra in carantina dupa ce a ajuns la o rata de infectare de 8,78 la mia de locuitori