Curtea de Conturi: Unifarm a vandut Ministerului Sanatatii, propriul actionar, masti cu adaos comercial de 71%

Peste 1 miliard de euro cheltuiti in contextul pandemiei noului coronavirus

Astfel, la finele lunii aprilie, Executivul a decis suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, cu suma de 16,5 milioane lei, destinata acordarii de catre Romania a unui ajutor umanitar extern, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova.In acest scop, Ministerul Sanatatii a achizitionat de la Unifram SA masti de tip FFP2 KN95, iar Curtea de Conturi a notat ca ministerul nu ar fi monitorizat derularea contractului de achizitie pentru ajutorul umanitar, astfel ca Unifarm, entitate aflata sub autoritatea ministerului, ar fi achizitionat la preturi supraestimate de la un furnizor intern care nu avea calitatea de producator desi compania detinea toate autorizatiile necesare in vederea realizarii achizitiilor direct de la producatori externi prin importul acestora."De asemenea, s-a constatat faptul ca CN UNIFARM SA a procedat la vanzarea mastilor in cauza catre Ministerul Sanatatii cu un adaos comercial superior, respectiv de 71%, comparativ cu adaosul comercial mediu de 12,90% practicat de catre companie la comercializarea catre alti clienti a produselor specifice combaterii pandemiei cu coronavirus in perioada 15.03-15.05.2020 si cu adaosul de 9,17% practicat de CN UNIFARM SA la comercializarea produselor masti FFP2 KN 95 catre alti beneficiari, ceea ce a condus la achizitia unor produse la preturi superioare si la angajamente suplimentare in valoare de 2.875 mii lei", se arata in raportul Curtii de Conturi realizat la cererea Parlamentului.Curtea de Conturi sustine ca au existat mai multe neconcordante si nereguli in documentele intocmite aferente actiunii de ajutor umanitar pentru Republica Moldova"Nereguli in ceea ce priveste desfasurarea cronologica a operatiunilor, astfel: documente emise/operatiuni efectuate inainte de semnarea si vizarea contractului pentru control financiar preventiv propriu, si respectiv, inainte de vizarea pentru control financiar preventiv propriu a propunerilor de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor de angajament si a angajamentului bugetar individual;Diferente in ceea ce priveste componentele/pretul unitar al componentelor sistemului de izolare si transport al personalului contaminat cu agenti biologici, inscris in factura si, respectiv in oferta tehnica si financiara parte a contractului;Informatiile tehnice oferite de furnizor care nu sunt constante, referitoare la durata de exploatare a sistemului de izolare si transport al personalului contaminat cu agenti biologici.Ministerul Sanatatii a achizitionat de la CN UNIFARM SA in baza Contractului de furnizare nr. 70/06.05.2020, masti de tip FFP2 KN95. Ceea ce se retine este faptul ca, Ministerul nu a monitorizat derularea contractului de achizitie pentru ajutorul umanitar catre Republica Moldova, astfel ca CN UNIFARM SA, entitate aflata sub autoritatea acestuia a achizitionat la preturi supraestimate de la un furnizor intern care nu avea calitatea de producator desi compania detinea toate autorizatiile necesare in vederea realizarii achizitiilor direct de la producatori externi prin importul acestora.Potrivit unui raport realizat de Curtea de Conturi, cheltuielile realizate pentru combaterea pandemiei, pana la 30 iunie 2020, de la bugetul de stat, bugetele locale si bugetul asigurarilor de somaj se ridica la 5 miliarde de lei, marea majoritate, 73%, reprezentand plata indemnizatiei pentru contractele de munca individuale suspendate."Din aceasta suma, 73% reprezinta plata indemnizatiei acordate pe perioada suspendarii contractului individual de munca din initiativa angajatorului (3,69 miliarde de lei), 13% sunt indemnizatiile acordate altor categorii de personal ale caror activitati au fost intrerupte ori s-au derulat la un nivel foarte scazut (662 de milioane de lei), iar 5,3% vizeaza cheltuielile privind stocurile de urgenta medicala (266 de milioane de lei), iar restul fondurilor s-au alocat pentru stimulentul de risc si alte cheltuieli specifice perioadei de urgenta", este concluzia celui mai recent raport al Curtii de Conturi, realizat la solicitarea Parlamentului.