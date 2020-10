Departamentul pentru Situatii de Urgenta a emis ordinele de carantinare a doua localitati din judetul Cluj

"Au fost emise ordinele sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta privind carantinarea celor doua localitati stabilite de catre CJSU aseara. Am intrat deja de la ora 5 dimineata cu dispozitivele de ordine publica, pentru informare si indrumare", a transmis Prefectura Cluj.Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Cluj a adoptat, joi, o hotarare prin care solicita Centrului National de Coordonare si Conducere a Interventiei emiterea Ordinului Comandantului Actiunii pentru instituirea masurii de carantina zonala in localitatea Sic, comuna Sic, si localitatea Savadisla, comuna Savadisla.Decizia a fost luata intrucat rata de infectare cu noul coronavirus este de 8,73 cazuri la 1.000 de locuitori in comuna Sic, respectiv 6,30 cazuri la 1000 de locuitori in comuna Savadisla, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maxima, in circumstante de nerespectare a masurilor legale in vigoare.Carantina urmeaza sa fie instituita de sambata, de la ora 0.00, pentru 14 zile, pentru ambele localitati.