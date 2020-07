Deputatii: In stare de urgenta sau de alerta, Evaluarea Nationala si Bacalaureatul ar putea fi inlocuite de media generala a ultimilor patru ani de scoala

"Prin exceptie, in cazuri justificate reprezentate de declansarea starii de urgenta, starii de alerta, precum si de consecintele/efectele generate de acestea asupra sistemului de invatamant pe termen scurt, mediu si lung, Ministerul Educatiei si Cercetarii poate inlocui probele expres stipulate prin echivalarea cu mediile obtinute rezultate din promovarea claselor V - VIII pentru fiecare candidat sau cu orice forma care sa aiba la baza calculul mediilor rezultate din promovarea claselor V - VIII, pentru fiecare candidat, ori sa aiba la baza calculul mediilor obtinute la disciplinele specifice pentru care sunt stabilite probe (...), prin aplicarea unei metodologii elaborate la nivelul Ministerului Educatiei si Cercetarii", prevede proiectul initiat de deputatul PMP, Petru Movila , informeaza AGERPRES Aceleasi masuri sunt prevaute in proiect si pentru examenul de bacalaureat."Prin exceptie, in cazuri justificate reprezentate de declansarea starii de urgenta, starii de alerta, precum si de consecintele/efectele generate de acestea supra sistemului de invatamant pe termen scurt, mediu si lung, Ministerul Educatiei si Cercetarii poate inlocui probele expres stipulate prin echivalarea cu mediile obtinute si rezultate din promovarea claselor IX - XII pentru fiecare candidat sau cu orice forma care sa aiba la baza calculul mediilor rezultate din promovarea claselor IX - XII, pentru fiecare candidat, ori sa aiba la baza calculul mediilor obtinute la disciplinele specifice pentru care sunt stabilite probe (...), prin aplicarea unei metodologii elaborate la nivelul Ministerului Educatiei si Cercetarii", stipuleaza initiativa legislativa.