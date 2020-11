Doar 5% din cele 2,7 milioane de apartamente din blocurile din Romania sunt izolate termic. Peste jumatate dintre locuintele din Romania sunt incalzite partial in timpul iernii

"Romania are in prezent un total de circa 8,5 milioane locuinte, din care sunt locuite aproximativ 7,5 milioane. Dintre acestea, circa 4,2 milioane sunt locuinte individuale, iar circa 2,7 milioane de locuinte sunt apartamente amplasate in blocuri de locuit (condominiu). Doar 5% dintre apartamente sunt modernizate energetic prin izolare termica. Pe masura ce comercializarea masei lemnoase este mai bine reglementata, iar preturile energiei termice si combustibililor sunt liberalizate, costurile cu incalzirea vor cunoaste o crestere, incurajand investitiile in masuri de reabilitare termica a locuintelor", arata proiectul.De asemenea, la nivelul Romaniei, 14,4% din gospodarii au avut restante la facturile de utilitati in 2018. In comparatie, media Uniunii Europene se afla la 6,6% in acelasi an.Din totalul locuintelor, numai aproximativ 1,2 milioane sunt racordate la SACET-uri (circa 600.000 de apartamente doar in Bucuresti).O treime din locuintele Romaniei (aproape 2,5 milioane) se incalzesc direct cu gaz natural, folosind centrale de apartament, dar si sobe cu randamente extrem de scazute (cel putin 250.000 de locuinte). Aproximativ 3,5 milioane locuinte (marea majoritate in mediul rural) folosesc combustibil solid - majoritatea lemne, dar si carbune - arse in sobe cu randament foarte scazut.Restul locuintelor sunt incalzite cu combustibili lichizi (pacura, motorina sau GPL) sau energie electrica. Peste jumatate dintre locuintele din Romania sunt incalzite partial in timpul iernii.Segmentul cladirilor si al serviciilor reprezinta 40% din consumul total de energie din UE si respectiv circa 45% in Romania - in special incalzire si mult mai putin racire. La nivelul UE, incalzirea rezidentiala reprezinta 78% din consumul de energie, in vreme ce racirea reprezinta doar circa 1%. Pana in 2050, se estimeaza ca productia de frig in Europa va inregistra o crestere spectaculoasa ca pondere in consumul total pentru incalzire/racire.Ca urmare a restructurarii dramatice a industriei romanesti din perioada 1992 - 2005, cererea de energie termica in industrie s-a redus foarte mult.Cererea de energie termica este concentrata in sectoarele industrial, rezidential si al serviciilor. In sectorul rezidential, principalii factori sunt temperatura atmosferica si nivelul de confort termic al locuintelor - care, la randul sau, depinde de puterea de cumparare a populatiei, dar si de factori culturali. Un alt factor este dat de standardele de termoizolare a cladirilor."Accesarea fondurilor europene (Directiva privind eficienta energetica, Directiva privind performanta energetica a cladirilor, Directiva privind SRE) trebuie intensificata. Eliminarea pierderilor de energie termica din cladiri va contribui substantial la reducerea facturii de incalzire, cu efectul scaderii necesarului de fonduri alocate suplimentelor pentru locuire", arata documentul.Eficienta energetica este o cale dintre cele mai putin costisitoare de reducere a emisiilor de GES, de diminuare a saraciei energetice si de crestere a securitatii energetice. Tinta UE de eficienta energetica pentru anul 2020 este de diminuare a consumului de energie primara cu 20% in raport cu nivelul de referinta stabilit in 2007 (Ministerul Dezvoltarii 2015). Pentru Romania, tinta este de 19%, corespunzatoare unei cereri de energie primara de 500 TWh in 2020. Pentru 2030, UE isi propune o reducere cumulata cu cel putin 32,5% a consumului de energie.Strategia UE pentru Incalzire si Racire (IR) promoveaza realizarea de unitati de cogenerare si trigenerare (energie electrica, incalzire si racire). La nivelul UE, aproape 50% din cererea finala de energie este utilizata pentru incalzire si racire, 80% din aceasta fiind utilizata in cladiri. In acest context, Directiva (UE) 2018/844 de modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanta energetica a cladirilor si a Directivei 2012/27/UE privind eficienta energetica a cladirilor este mult mai ambitioasa in privinta reducerii consumului de energie decat versiunea sa anterioara.Eficienta energetica in Romania s-a imbunatatit continuu in ultimii ani. Intre 1990 si 2013, Romania a inregistrat cea mai mare rata medie de descrestere a intensitatii energetice din UE, de 7,4%, pe fondul restructurarii activitatii industriale.In perioada 2012-2016, consumul final energetic in Romania a scazut cu 449.000 tone echivalent petrol (tep), de la 22,766 milioane tep, la 22,317 milioane tep, insemnand 1,97%. In aceeasi perioada, PIB-ul a crescut cu 25,8%. Totusi, din 2014, trendul consumului final energetic este ascendent, inregistrand o viteza medie de crestere de 1,34%/an. ( ANRE - Raport national - Tendintele eficientei energetice si politici in Romania).Cresterea rapida in continuare a eficientei energetice in industrie este mai dificila, potential ridicat regasindu-se in prezent in special in cresterea eficientei energetice a cladirilor (rezidentiale, birouri si spatii comerciale), se precizeaza in proiect.Cresterea eficientei energetice in cladiriProiectul Strategiei de Renovare pe Termen Lung (SRTL) propune masurile de imbunatatire a eficientei energetice, reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera, precum si cele de crestere a ponderii energiei din surse regenerabile in consumul total de energie prin renovarea stocului national de cladiri. Intr-un consum final estimat pentru anul 2019 de 22,86 milioane tone echivalent petrol, stocul national de cladiri are o pondere de 41,64%, avand un consum estimat de 9,52 milioane tep.Strategia contine trei scenarii cu diferite ipoteze, fiecare confruntandu-se cu diverse dificultati de ordin financiar si social.Scenariul recomandat (scenariul 2) duce la o reducere a consumului final in anul 2030 de 0,83 milioane tep comparativ cu scenariul de baza. La nivelul anului 2050, toate cele 3 scenarii conduc la un consum final de energie in cladiri de 3,38 milioane tep, o reducere de 66% comparativ cu acelasi an in scenariul de baza. De asemenea, Scenariul 2 duce la o reducere a emisiilor de CO2 de 2,34 milioane tone comparativ cu scenariul de baza, emisiile de CO2 generate de stocul de cladiri al Romaniei avand o valoare estimata de 7,50 milioane tone la nivelul anului 2030.Pentru implementarea scenariului recomandat, SRTL avanseaza un cuantum al investitiilor necesare de 12,8 miliarde euro. Suplimentar, o suma estimata la 1 miliard euro ar trebui angajata pentru acoperirea costurilor de asistenta tehnica."Dupa sectorul rezidential, industria si transporturile, sunt sectoarele cu cea mai mare pondere in consumul final de energie. Avand in vedere ponderea considerabila in consumul de energie a sectorului industrial, cat si uzura echipamentelor utilizate, acest sector are un potential semnificativ de aplicare a masurilor de eficienta energetica in perioada 2021 - 2030. Pana in 2024, o serie de mari consumatori industriali din Romania vor continua sa investeasca in masuri de eficienta energetica - in virtutea obligatiilor ce le revin ca urmare a realizarii auditurilor energetice. Astfel, prin conformarea la obligatiile referitoare la masurile derivate din auditurile energetice si/sau din bunele practici in managementul energetic) corelat si cu programe si masuri de stimulare a investitiilor in domeniu (inclusiv prin scheme de sprijin existente/fonduri europene nerambursabile in perioada 2021 - 2027), sectorul industrial va trebui sa atinga un ritm anual de economii de circa 0,6 milioane tep in perioada 2021 - 2030", se arata in strategie.