Doua comune din Arges intra in carantina incepand de duminica

Potrivit hotararii CJSU Arges, carantina zonala se instituie pentru o perioada de 14 zile, incepand din 1 august, ora 19,00.Decizia a fost luata la propunerea Directiei de Sanatate Publica, dupa ce in cele doua comune s-a depasit nivelul de alerta, de minim trei cazuri de infectare cu noul coronavirus la 1.000 de locuitori.In localitatile carantinate se va permite intrarea sau iesirea doar pentru transportul de marfa, pentru persoanele care lucreaza sau desfasoara activitati in afara localitatii de domiciliu, dar si pentru alte motive justificate, precum urgentele medicale.In judetul Arges s-au inregistrat, potrivit datelor comunicate vineri de Institutia Prefectului, 112 noi cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore. Numarul persoanelor diagnosticate pozitiv de la inceputul pandemiei a ajuns, astfel, la 3.224.In spitale sunt internati 530 de pacienti, dintre care 24 la ATI. De asemenea, 430 de persoane s-au externat la cerere.De la inceputul pandemiei, 1.086 de persoane din judetul Arges confirmate cu noul coronavirus s-au vindecat, iar 120 au murit.