DSP-urile vor informa pana pe 7 septembrie inspectoratele scolare si comitetele pentru situatii de urgenta cu privire la situatia epidemiologica

Actul normativ se refera la aprobarea Normelor privind instituirea de masuri sanitare si de protectie in unitatile de invatamant in perioada pandemiei COVID-19.Potrivit sursei citate, ISJ/ISMB propune spre aprobare CJSU/CMBSU scenariul de functionare pentru fiecare unitate de invatamant in concordanta cu situatia epidemiologica la data de 7 septembrie, infrastructura si resursele existente in fiecare unitate de invatamant.Comitetul Judetean/al Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CJSU/CMBSU) va transmite pana la data de 10 septembrie decizia privind scenariul de functionare pentru fiecare unitate de invatamant pentru inceputul anului scolar 2020-2021."Criteriul epidemiologic in baza caruia unitatile de invatamant vor urma unul dintre cele trei scenarii este rata incidentei cumulate (numarul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori). In contextul confirmarii unuia sau mai multor cazuri de COVID-19 la nivelul unei unitati de invatamant se vor aplica criteriile de suspendare a cursurilor scolare in unitatile de invatamant din prezentul document, clasa sau intreaga scoala putand fi inchise pentru 14 zile, cursurile desfasurandu-se online", mai prevede proiectul.Totodata, la aparitia a 3 cazuri confirmate de imbolnavire cu COVID-19 in clase diferite ale aceleiasi unitati de invatamant, se suspenda cursurile scolare ale unitatii de invatamant pe o perioada de 14 zile de la data de debut a ultimului caz. In cazul aparitiei de cazuri de imbolnavire cu COVID-19 in randul cadrelor didactice, acestea au obligatia de a anunta conducerea unitatii de invatamant, care va informa DSPJ.DSPJ va efectua ancheta epidemiologica si va analiza situatia in unitatea de invatamant impreuna cu directorul unitatii, astfel:in cazul in care cadrul didactic a predat numai la o singura clasa si nu a venit in contact cu alte cadre didactice din scoala, se vor suspenda cursurile de la clasa respectiva;in cazul in care cadrul didactic a predat numai la o singura clasa si a venit in contact cu alte cadre didactice din scoala (cadrele didactice dintr-unul dintre schimburi, in scolile cu mai multe schimburi de predare), se vor suspenda cursurile de la clasa respectiva si vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit in contact;in cazul in care cadrul didactic a predat la mai multe clase si nu a venit in contact cu alte cadre didactice din scoala sau numarul cadrelor didactice a fost mic (cadrele didactice dintr-unul dintre schimburi, in scolile cu mai multe schimburi de predare), se vor suspenda cursurile la clasele cu care acesta a venit in contact si, in functie de caz, vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit in contact;in cazul in care cadrul didactic a predat la mai multe clase si a venit in contact cu multe cadre didactice din scoala (cadrele didactice din toate schimburile, in scolile cu mai multe schimburi de predare) se vor suspenda cursurile intregii unitati de invatamant.Fiecare unitate de invatamant va identifica spatiile de care dispune si care pot fi folosite in procesul de invatamant, precum si un spatiu pentru izolarea temporara a cazurilor suspecte. Impreuna cu autoritatile administratiei publice locale, pot fi identificate, la nevoie, spatii suplimentare, necesare desfasurarii procesului educativ.Totodata, in salile de clasa va trebui sa se asigure distantarea fizica de un metru intre elevi sau dotarea bancilor cu separator in situatia in care nu se poate acest lucru, cu stabilirea circuitelor functionale, organizarea spatiilor de recreere, evaluarea necesarului de resurse umane; sunt necesare materiale de curatenie, igiena si dezinfectie, un stoc de rezerva de materiale de protectie pentru elevi si personal, la care se adauga instruirea personalului."Conducerea unitatii de invatamant va desemna un responsabil, dintre angajati, care coordoneaza activitatile de prevenire a infectiei cu SARS-CoV-2 la nivelul unitatii. Acesta va fi in permanenta legatura cu personalul medico-sanitar, cu reprezentantii inspectoratelor scolare judetene / al municipiului Bucuresti, ai directiilor de sanatate publica, ai autoritatilor publice locale si ai CJCCI, respectiv CMBCCI. (...) Vor fi limitate intalnirile intre elevi, prin stabilirea unor zone de asteptare, astfel incat sa fie asigurata distantarea fizica. La intrarea in scoala si pe coridoare, la intrarea in fiecare clasa vor fi asezate dispensere/flacoane cu solutie dezinfectanta pentru maini, astfel incat sa fie facilitata dezinfectia frecventa", se mai arata in document.Vor trebui evitate experimentele practice care necesita miscare si/sau interactiune stransa intre elevi, iar elevii nu se vor muta din clasa de baza in laboratoare. Elevii si personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta masca atat in timpul orelor de curs, cat si in timpul recreatiei, atunci cand se afla in interiorul unitatii de invatamant."Acolo unde este posibil, se va asigura decalarea pauzelor incat sa fie limitat numarul de persoane prezente in grupurile sanitare si in curtea scolii, cu scopul respectarii distantarii fizice. Va fi gestionat fluxul de elevi care merg la toaleta (plecarea si intoarcerea de la/la clasa, evitarea aglomerarii in interiorul grupului sanitar). (...) Consumul de produse alimentare se va realiza cu precautie. (...) Se recomanda intrarea esalonata la intervale orare stabilite in functie de zone sau de cladiri (etaj, aripa etc). Este recomandata intrarea prin mai multe usi de acces pentru a reduce fluxul de elevi. (...) Elevii vor fi instruiti sa nu interactioneze fizic (nu se vor imbratisa, nu isi vor atinge reciproc mainile si nu vor sta aproape unul de celalalt). Nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activitati care implica schimbul de obiecte", se mentioneaza in document.Orele de educatie fizica efectuate in sala de sport trebuie limitate la activitati care nu presupun efort mediu/intens, cu asigurarea obligatorie a distantei fizice de minimum 1,5 metri, situatie in care portul mastii nu este indicat.La nivelul fiecarei unitati de invatamant vor fi monitorizate absentele elevilor si ale personalului, iar autoritatile sanitare locale vor fi anuntate in cazul inregistrarii unei cresteri mari a numarului de absente ale elevilor si/sau personalului, cauzate de boli respiratorii. Masca de protectie va fi obligatorie pentru elevi in timpul recreatiei in aer liber, in spatiile aglomerate, atunci cand nu este asigurata distanta de minim un metru intre elevi. Masca de protectie nu este obligatorie in cazul prescolarilor."Parintii vor fi incurajati sa monitorizeze starea de sanatate a copiilor si sa actioneze responsabil. Evaluati zilnic starea de sanatate a copilului inainte de a merge la scoala. In situatia in care copilul are febra, simptome respiratorii (tuse, dificultati in respiratie), diaree, varsaturi, contactati telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenta, dupa caz, si nu duceti copilul la scoala. In cazul in care copilul se imbolnaveste in timpul programului (la scoala), luati-l imediat acasa si contactati telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenta, dupa caz. Parintii au obligatia sa anunte unitatea de invatamant cu privire la absenta elevului in urmatoarele situatii: elevul prezinta simptome specifice; elevul a fost diagnosticat cu SARS-Cov2; elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-Cov2 si se afla in carantina", mai prevede proiectul.Personalul cu risc (varstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cu imunitate deficitara) va reveni in scoli cu avizul medicului de medicina muncii."Prescolarii / elevii care fac parte dintr-un grup cu risc (boli respiratorii cronice severe, obezitate severa, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, imune / auto-imune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilitati, tratament imunosupresiv) vor reveni in scoli cu avizul si recomandarile specifice ale medicului curant si cu acordul scris al parintilor. Pentru acestia, reprezentantii unitatilor de invatamant vor identifica, dupa caz, solutii pentru asigurarea procesului educational la distanta sau in conditii de siguranta sporite", se mai afirma in proiect.Potrivit aceleiasi surse, primul triaj zilnic ar trebui efectuat de catre parinte, acasa, prin masurarea temperaturii corporale si aprecierea starii de sanatate a copilului, in urma careia parintele decide prezentarea la cursuri."Nu se vor prezenta la cursuri in ziua respectiva: cei cu temperatura mai mare de 37,3 C si / sau simptomatologie specifica infectarii cu SARS-CoV-2 (tuse, dificultati in respiratie - scurtarea respiratiei, diaree, varsaturi) sau alte boli infecto-contagioase; cei confirmati cu infectie cu SARS-CoV-2 aflati in perioada de izolare la domiciliu; cei care sunt declarati contacti apropiati cu o persoana infectata cu SARS-CoV-2 aflati in perioada de carantina la domiciliu / carantina institutionalizata. In cazul in care prescolarii si elevii prezinta in timpul orelor de curs stare febrila sau simptomatologie specifica infectarii SARS-CoV-2, se aplica protocolul de izolare. Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar si nedidactic care prezinta simptome specifice unei afectiuni cu potential infectios (febra, tuse, dureri de cap, dureri de gat, dificultati de respiratie, diaree, varsaturi) se izoleaza la domiciliu, contacteaza medicul de familie si anunta de indata pe responsabilul desemnat de conducerea unitatii de invatamant", se precizeaza in proiectul de ordin.Triajul epidemiologic al prescolarilor si elevilor se efectueaza conform prevederilor legale in vigoare: in prima zi de scoala, prescolarii, elevii si personalul didactic / didactic auxiliar sau nedidactic vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere. Unitatea de invatamant va informa parintii elevilor in legatura cu obligativitatea prezentarii declaratiei pe proprie raspundere la revenirea in scoli. Declaratiile pe proprie raspundere vor fi predate cadrelor didactice la prima ora de curs, iar acestia le vor preda cabinetului medical scolar/persoanei desemnate.Potrivit proiectului, personalul medical care va efectua triajul conform Ordinului comun 1668/5298/2011 si OMS 653/2001) va fi echipat conform normelor standard de echipare: halat impermeabil, boneta, ochelari de protectie / viziera, masca chirurgicala, manusi de unica folosinta."Revenirea in colectivitate a copiilor care au avut probleme de sanatate si au absentat de la scoala se va realiza obligatoriu in baza unei adeverinte medicale, care sa precizeze diagnosticul si pe care elevul o va preda cadrului didactic de la prima ora de curs. Adeverintele vor fi centralizate la nivelul cabinetul medical scolar sau la nivelul persoanei desemnate in cazul in care scoala nu beneficiaza de cabinet medical", se mai afirma in proiect.Directiile de sanatate publica trebuie sa informeze unitatea de invatamant si cabinetul medical scolar despre fiecare caz confirmat pozitiv la elevi sau adulti. In cazul aparitiei unui caz/mai multor cazuri de COVID-19 intr-o unitate de invatamant, situatia va fi analizata de DSPJ impreuna cu directorul unitatii de invatamant.