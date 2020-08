Filipine, pe cale "sa piarda lupta" impotriva COVID. Peste un milion de medici cer restrictii durere si revenirea la starea de urgenta

In cel mai mare apel de la expertii medicali, 80 de grupuri reprezentand 80.000 de medici si un milion de asistente, au avertizat asupra unei prabusiri a sistemului de asistenta medicala in urma cresterii infectiilor de COVID.Filipine a inregistrat vineri 4.063 de infectii."Asistentii nostri din domeniul sanatatii sunt asaltati de un numar aparent nesfarsit de pacienti care se deplaseaza la spitalele noastre pentru ingrijiri de urgenta si internare", a declarat grupul, condus de Colegiul Filipinilor de Medici, intr-o scrisoare catre presedinte."Dam o lupta deja pierduta impotriva COVID-19", a adaugat acesta.In efortul de a reinvia economia, restrictiile au fost reduse in iunie, permitand circulatia mai libera a oamenilor si redeschiderea unor intreprinderi. Insa, de atunci, infectiile au crescut de cinci ori, decesele dublandu-se.Lucratorii din domeniul sanatatii, inclusiv microbiologi, boli infectioase si experti in sanatate publica, pediatri si asistenti medicali, au solicitat inchiderea timp de doua saptamani a Capitala si provinciile din sudul acesteia pana la mijlocul lunii august.