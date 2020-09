Firmele din centrele comerciale si mall-uri primesc bani de la stat pentru plata chiriei pe perioada starii de urgenta si alerta

Ordonanta prevede acordarea sumelor nerambursabile pentru acoperirea a 50% din costul cu chiria, pentru firmele a caror activitate a fost suspendata pe perioada starii de urgenta si a starii de alerta, respectiv pentru perioada 16 martie 2020 - 15 iunie 2020.Ajutorul va fi acordat din fonduri externe nerambursabile si va fi intermediat de Ministerul Economiei, Energiei si a Mediului de Afaceri. Pentru a facilita procesul, un sistem informatic integrat va fi proiectat si dezvoltat de Serviciul de Telecomunicatii Speciale, pe baza cerintelor operationale furnizate de MEEMA, in scopul gestionarii acordarii sprijinului financiar pentru beneficiarii schemei de ajutor de stat.Cererile de finantare depuse in cadrul programului vor fi selectate la finantare pe baza principiului primul venit - primul servit. Criteriile de eligibilitate vor fi stabilite pe baza prezentei ordonante de urgenta si a procedurii de implementare si elaborate apoi de MEEMA in maxim 15 zile de la intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta.In ceea ce priveste conditiile de acordare a ajutorului, vor exista trei tipuri de instrumente:- Ajutor de la stat nerambursabil din fonduri publice pentru a acoperi o parte din costurile cu chiriile pentru intreprinderile a caror activitate a fost suspendata de Guvern pe perioada starii de urgenta si a starii de alerta, respectiv pentru perioada 16 martie 2020 - 15 iunie 2020.- Granturile vor reprezenta echivalentul a 50% din valoarea chiriei aferenta lunii februarie 2020 pentru maxim 3 luni (15 martie-15 iunie 2020), acordate potrivit modalitatilor prevazute in ordonanta de urgenta, fara a depasi 800.000 euro/beneficiar.- Granturile au ca sursa de finantare fondurile nationale nerambursabile si va exista o obligatie de cofinantare proprie a beneficiarilor in cadrul Programului, destinate intreprinderilor a caror activitate curenta a fost intrerupta prin ordonante militare.