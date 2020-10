Guvernul a aprobat OUG pentru pacientii cu forme medii si usoare de COVID-19

Pe 15 octombrie, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , anunta ca guvenul pregateste o ordonanta de urgenta pentru ca pacientii cu forme usoare si medii de COVID-19, precum si cei asimptomatici sa poata ramane acasa, sub monitorizarea medicilor de familie, in timp ce cazurile grave vor fi spitalizate."Avem in pregatire o ordonanta de urgenta pentru cazurile medii si usoare de boala, asimptomatice, sa ramana la domiciliu, sub supravegherea si monitorizarea medicului de familie, urmand ca mijloacele de transport de la Departamentul pentru Situatii de Urgenta sa-i ia programat pentru investigatiile suplimentare paraclinice. In momentul in care apare simptomatologia, ei sunt dusi si internati in unitatile spitalicesti", a declarat Nelu Tataru joi, potrivit Agerpres.