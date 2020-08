Guvernul, asteptat sa ia doua decizii importante: sporurile pentru angajatii DSP si acordarea unor beneficii zilierilor

"(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pe perioada starii de alerta instituita prin Hotatarea Guvernului nr.394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile ulterioare si prelungita prin Hotararea Guvernului nr.476/2020, cu modificarile si completarile ulterioare si prin Hotararea Guvernului nr.553/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea prevenirii si combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, personalul din cadrul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti care executa, conduce sau coordoneaza misiuni si sarcini de serviciu pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 beneficiaza de un spor calculat la salariul de baza dupa cum urmeaza:a) directorul executiv si directorii executivi adjuncti beneficiaza de un spor la salariul de baza de 40%;b) functionarii publici incadrati in serviciul de control in sanatate publica beneficiaza de un spor la salariul de baza de 30%.(2) Cuantumul sporului prevazut la alin. (1) nu se ia in calcul la determinarea limitei prevazute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.(3) Sporul prevazut la alin. (1) se acorda odata cu drepturile salariale aferente lunii august 2020", arata proiectul de ordonanta de urgenta inscris pe ordinea de zi a reuniunii de vineri a Executivului.Masuri pentru zilieri si cei care muncesc sezonierUn alt proiect de ordonanta de urgenta vizeaza instituirea unor masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS - CoV - 2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca. Violeta Alexandru a precizat ca impactul bugetar este de circa 2,5 miliarde lei, pentru masurile cuprinse in ordonanta de urgenta si aproximativ 700.000 de oameni ar putea fi beneficiarii acestor reglementari."Prin derogare de la prevederile art.112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul reducerii temporare a activitatii determinata de instituirea starii de urgenta/alerta/asediu, in conditiile legii, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de munca a salariatilor cu cel mult 50% din durata prevazuta in contractul individual de munca, cu informarea si consultarea sindicatului, a reprezentantilor salariatilor sau a salariatilor, dupa caz, anterior comunicarii deciziei salariatului", arata proiectul de act normativ.Reducerea timpului de munca este stabilita prin decizia angajatorului, pentru o perioada de cel putin cinci de zile lucratoare consecutive, iar angajatorul avand obligatia de stabilire a programului de munca pentru intreaga luna. Reducerea timpului de munca se aplica si in cazul programului de munca in ture, precum si in cazul programului de munca inegal."Decizia angajatorului de reducere a timpului de munca, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile si drepturile salariale aferente se comunica salariatului cu cel putin 5 zile 3 inainte de aplicarea efectiva a masurii si se transmite in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara producerii acesteia", mai arata sursa citata.De asemenea, pe durata reducerii timpului de munca salariatii afectati de masura beneficiaza de o indemnizatie de 75% din diferenta dintre salariul de baza brut prevazut in contractul individual de munca si salariul de baza brut aferent orelor de munca efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de munca, in completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat.Indemnizatia este suportata de angajator si se achita la data platii salariului aferent lunii respective, urmand a se deconta din bugetul asigurarilor pentru somaj dupa indeplinirea de catre angajator a obligatiilor declarative si de plata aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor din perioada pentru care se face solicitarea.Proiectul de act normativ prevede masuri si pentru zilieri sau persoanele care desfasoara activitati sezoniera pe contract de munca cu perioada determinata.Astfel, zilierii ar urma sa primeasca o suma de la bugetul de stat o suma reprezentand 35% din remuneratia cuvenita zilei de munca. Pentru cei care lucreaza sezonieri este prevazuta o indemnizatie lunara de 41,5% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020, insa nu mai mult de 41,5% din castigul salarial mediu brut pe economie, aferent perioadei lucrate.OUG include bani si pentru angajatorii care au salariati in regim de telemuncaActul normativ contine si masuri regimul de elemunca si anume pentru fiecare telesalariat angajatorii beneficiaza de un ajutor financiar de 2.500 lei pentru a achizitiona echipamente tehnice necesare desfasurarii activitatii in acest regim."Pentru desfasurarea activitatii in regim de telemunca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca, se acorda, o singura data, angajatorilor pentru fiecare telesalariat, un sprijin financiar in valoare de 2.500 lei in scopul achizitionarii de pachete de bunuri si servicii tehnologice necesare desfasurarii activitatii in regim de telemunca.Un alt proiect de ordonanta de urgenta modifica si completeaza OUG 78/2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere in vederea comercializarii, inmatricularii sau inregistrarii acestora in Romania si a OUG 80/2000 privind omologarea si certificarea produselor si materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum si conditiile de introducere pe piata si de comercializare a acestora. Actul normativ prevede ca "nu se supun omologarii de catre R.A.R. vehiculele rutiere noi care detin omologare UE a intregului vehicul".