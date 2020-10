Guvernul, asteptat sa aprobe prelungirea starii de alerta pentru inca 30 de zile. Alte proiecte importante de pe ordinea de zi

Hotararea CNSU mai prevede ca purtarea mastii va deveni obligatorie in toate spatiile deschise in zonele in care incidenta infectarilor cu noul coronavirus depaseste 3 la mia de locuitori.Totodata, prin Hotararea CNSU se propune ca evenimente private precum nuntile, botezurile, aniversarile, mesele festive in spatii deschise, precum si in spatii inchise sa fie interzise in perioada urmatoare, pana cand va scadea numarul de persoane infectate cu noul coronavirus.In ce priveste programul teatrelor, cinematografelor, salilor de spectacole, restaurantelor, cafenelelor, in sedinta CNSU s-a decis ca acolo unde incidenta infectarilor cu noul coronavirus este sub sau egala cu 1,5 la mie, acestea vor functiona cu capacitatea de 50%."Atunci cand incidenta depaseste 1,5 la mie si este pana la trei la mie, vor functiona cu capacitate de 30% iar programul va fi redus pana la ora 23,00. Atunci cand incidenta depaseste 3 la mie, activitatea va fi sistata", a precizat seful DSU, Raed Arafat , marti, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria El a mai spus ca, potrivit hotararii CNSU, tot personalul care lucreaza in centrele pentru persoane in varsta sau pentru persoane cu dizabilitati va fi testat saptamanal pentru SARS-CoV-2.Pe agenda anuntata a sedintei de guvern figureaza un proiect de ordonanta de urgenta privind actiunile in despagubire in cazurile de incalcare a dispozitiilor legislatiei in materie de concurenta, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei 21/1996."Prin proiectul de act normativ se creeaza, la nivel national, cadrul procedural ce asigura exercitarea efectiva a dreptului la despagubiri, prevazut in legislatia Uniunii Europene, pentru prejudicii care rezulta din incalcari ale legislatiei Uniunii si ale legislatiei nationale in materie de concurenta", se arata in nota de fundamentare a actului normativ.In cadrul sedintei de guvern va fi aprobat si un proiect de hotarare pentru aprobarea conditiilor de acordare a garantiei de stat in favoarea Societatii Blue Air Aviation pentru compensarea pierderilor economice suferite in contextul pandemiei de COVID-19."Prin prezentul proiect de act normativ se propune spre aprobare modelul conventiei de garantare si modelul scrisorii de garantie care cuprinde clauzele generale de garantare de catre stat a imprumutului, precum si termenii financiari ai imprumutului garantat de stat care va fi acordat Blue Air de catre Banca de Export Import a Romaniei EximBank S.A. (Eximbank), in numele si in contul statului roman. Imprumutul in valoare de 300.775.000 lei se va acorda companiei de catre Eximbank Romania pe o perioada de 6 ani, pentru compensarea pierderilor economice suferite ca urmare a pandemiei COVID-19 cauzate direct in perioada martie - iunie 2020, si pentru acoperirea partiala a nevoilor urgente de lichiditate ale companiei in perioada septembrie 2020 - februarie 2021, la o dobanda de ROBOR la 12 luni plus o marja de 4% pe an, o perioada de gratie de 12 luni", se explica in nota de fundamentare a actului normativ.Un alt proiect de hotarare de guvern vizeaza modificarea si completarea Normelor metodologice privind acordarea facilitatilor de transport intern feroviar si cu metroul pentru elevi si studenti, aprobate prin HG 42/2017.Conform notei de fundamentare, prin aceasta hotarare de guvern se doreste, intre altele, pentru transportul pe calea ferata, "eliminarea conditionarii de emitere a legitimatiilor de calatorie on-line prin incheierea unui Protocol intre operatorii de transport si implementarea unui mod de lucru simplificat de validare/confirmare a calitatii de student in vederea achizitionarii legitimatiilor de calatorie on-line si prin automate de vanzare".Pe agenda sedintei Executivului figureaza si o serie de hotarari privind eliberari/numiri de prefecti si/sau subprefecti.