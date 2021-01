Guvernul urmeaza sa modifice in sedinta de miercuri statutul prefectului

"Actul normativ va clarifica statutul prefectului si subprefectului ca fiind functii de demnitate publica atat corelativ cu pozitiile exprimate la nivel politic de Parlamentul Romaniei si cu Strategia privind functia publica 2016-2020, cat si corelativ cu necesitatea de clarificare a statului prefectului si subprefectului identificata prin Programul de guvernare. Prefectii si subprefectii isi vor pastra calitatea de inalt functionar public pentru o perioada de maxim 30 zile de la intrarea in vigoare a actului normativ. Prin aplicarea noii reglementari, ocuparea unor functii de demnitate publica de catre prefect si subprefect, situatie in care acestia pot fi membri ai unor partide politice, este in concordanta cu rolul prefectului de reprezentant al Guvernului pe plan local, Guvernul fiind o autoritate publica care are structura politica", se arata in nota de fundamentare a actului normativ.Potrivit modificarilor propuse, se va infiinta si functia de secretar de general al institutiei prefectului, realizandu-se "o unitate de abordare" cu modul de organizare si de conducere a ministerelor, la nivelul carora exista functii de secretar general, inalti functionari publici, subordonati unor functii de demnitate publica si care au ca principala atributie asigurarea legaturii operative dintre ministru si conducatorii compartimentelor din minister."Infiintarea acestei functii reprezinta o garantie suplimentara privind indeplinirea impartiala a atributiilor prefectului, inclusiv in contextul in care acesta este demnitar. Acesta sprijina activitatea prefectului in exercitarea atributiilor prevazute la art. 255 din Codul administrativ (controlul de legalitate) si coordoneaza structura de specialitate prin care se realizeaza aceste atributii", se explica in nota de fundamentare.Pe agenda sedintei de miercuri se mai afla un proiect de hotarare pentru completarea HG 155/2017 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2017 si 2018 si un altul care vizeaza modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin HG 270/2020.Guvernul urmeaza sa modifice, tot printr-o hotarare, Normele metodologice de aplicare a Legii 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, aprobate prin HG 707/2018. Conform notei de fundamentare, modificarile propuse au in vedere, intre altele, "simplificarea procesului de verificare a terenurilor infestate cu buruiana ambrozia, controalele facandu-se de catre autoritatile administratiei publice locale pe a caror raza teritoriala se face controlul, prin personal imputernicit prin dispozitie a primarului, de catre politisti locali sau de catre comisari ai Garzii Nationale de Mediu", precum si "prelungirea perioadei privind al doilea control asupra terenurilor infestate (16 iulie - 31 octombrie a fiecarui an)".Citeste si: